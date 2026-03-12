Berlin, München, dazwischen Ludwigshafen: Die U19 des FCK muss derzeit an die Belastungsgrenzen gehen. Auf das Spiel beim FC Bayern freuen sich trotzdem alle.

Die U19 der Roten Teufel steht im Halbfinale des IKK-Verbandspokals. Beim Ludwigshafener SC setzte sich der Favorit mit 5:2 (2:1) durch. Die größte Aufgabe in dieser intensiven Woche steht den Pfälzern jedoch noch bevor.

Drei Spiele in sieben Tagen: Die FCK-U19 hat aktuell ein straffes Programm zwischen Liga und Pokal zu absolvieren. Kaum war das Team am Sonntag aus Berlin zurück, stand am Mittwochabend bereits die nächste Aufgabe an. „Die Belastung ist aktuell unfassbar hoch“, sagt FCK-Trainer Eimen Baffoun am Ende eines späten Pokalabends in Ludwigshafen. Sein Blick richtet sich dabei vor allem auf die nun bevorstehende Partie beim FC Bayern München.

Zweite größere Reise steht an

Damit steht nämlich die zweite größere Reise binnen weniger Tage auf dem Plan. Ausgerechnet dazwischen hatte die FCK-U19 auch noch das Viertelfinale des Südwestdeutschen Verbandspokals zu bestreiten. „Jeder Pokalabend kann zum Sensationsabend werden“, weiß Baffoun. „Das gilt es für uns natürlich zu verhindern. Die Jungs haben das sehr gut gemacht.“ Gegen den Regionalligisten Ludwigshafener SC ging der FCK als Favorit in die Partie, tat sich gegen aufopferungsvolle Gastgeber jedoch lange schwer, für klare Verhältnisse zu sorgen. Tore von Ben Jungfleisch (23.), Federico Passariello (43.), Benjamin Drakovac (55., 83.) und Mohamed Benslaiman (88.) markierten letztlich den verdienten Endstand und damit den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals. Ebenfalls qualifiziert sind der FK Pirmasens und der SC Idar Oberstein. Eine Entscheidung in der Partie zwischen Viktoria Herxheim und Mainz 05 steht noch aus.

Für die Roten Teufel ist die Woche damit aber noch lange nicht beendet. Bereits am Sonntag (11 Uhr) treffen die Pfälzer zum Rückrundenauftakt der DFB-Nachwuchsliga auf die Junioren des Rekordmeisters. Nach der langen Berlin-Reise am vergangenen Wochenende heißt es nun also erneut Koffer packen – diesmal in Richtung München. Die Vorfreude auf die Begegnung ist dennoch enorm groß, sagt Baffoun: „Bayern ist für uns natürlich ein absolutes Highlight, weil wir dort auf dem Campus spielen und die Partie auch noch live auf Sky übertragen wird.“

Lautern gewann Hinspiel

Das Hinspiel gewannen die Pfälzer – damals noch als klarer Außenseiter – zuhause mit 2:0. Inzwischen reisen die Roten Teufel als ungeschlagener Tabellenführer an: „Irgendwann kann man nicht mehr sagen, dass wir keine Favoritenrolle haben“, meint Baffoun. „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Spätestens seit dem Gladbach-Spiel nimmt uns kein Gegner mehr auf die leichte Schulter – auch Bayern nicht.“ Der Konkurrent aus München belegt aktuell Platz vier. Vier Punkte trennen die beiden Teams. Unter anderem, weil der Rekordmeister am vergangenen Spieltag eine 3:1-Führung verspielte und mit 3:4 bei RB Leipzig unterlag. Das offensivstärkste Team der Liga stellen die Münchner dennoch – auch dank einer Veränderung: „Sie haben ihr Pressing angepasst und werden uns nicht mehr so hoch anlaufen wie noch im Hinspiel. Stattdessen werden sie versuchen, über Umschaltmomente nach Ballgewinn ihre Stärke auszuspielen“, erklärt Baffoun.

Aber auch in der eigenen Offensive nehmen die Roten Teufel Anpassungen vor – allerdings eher gezwungenermaßen: Marvin Yüsün fällt nach einer Verletzung in der Partie beim Berliner AK zwei Wochen aus. „Mit Marvin fehlt uns natürlich eine gewisse Geschwindigkeit auf den Außen. Wir wollen dafür mit unseren Achtern mehr Offensivdrang entwickeln“, sagt der FCK-Trainer. Auf die FCK-U19 wartet damit am Sonntagvormittag eine schwere Aufgabe inmitten einer intensiven Woche. Baffoun betont jedoch: „Es wird eine große Herausforderung, aber wir müssen 110 Prozent geben – und das trotz der aktuellen Belastung.“