RB Leipzig bezwang die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (2:0) und löste in der DFB-Nachwuchsliga Gruppe C das erste Ticket fürs Achtelfinale.

Da waren es nur noch vier: Während sich RB Leipzig als erster Achtelfinalist der Gruppe C am letzten Spieltag entspannt zurücklehnen kann, spitzt sich die Lage dahinter zu. Borussia Mönchengladbach (15 Punkte), Bayern München, der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 (alle 14 Punkte) kämpfen noch um die verbliebenen drei Achtelfinalplätze. Die Roten Teufel verpassten es trotz eines starken Auftritts, gegen RB Leipzig selbst den Deckel auf die Gruppenphase zu setzen. Wichtig war jedoch die Reaktion der Mannschaft auf die deutliche Niederlage in Hannover aus der Vorwoche. „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Mit dieser Leistung hätten wir auch in Hannover gewonnen. Das wollen wir jetzt mitnehmen ins letzte Spiel“, so FCK-Trainer Eimen Baffoun.

Dabei verlief die Planung alles andere als optimal. Einen Tag vor der Abreise musste das Trainerteam kurzfristig umplanen, da Ben Jungfleisch und Linus Tautenhahn – anders als ursprünglich vorgesehen – doch für den Kader der U21 benötigt wurden. „Das war natürlich ein kurzer Schock. Wir hatten eigentlich mit ihnen geplant und mussten dann neu justieren. Aber am Ende hat das trotzdem gut funktioniert“, so Baffoun.

Beeindruckende Reaktion nach der Pause

Und wie: Die ersten 35 Minuten gehörten in Leipzig klar den Roten Teufeln. Die brachten den Gegner ordentlich in Bedrängnis: Ein Freistoß von Kian Scheer fischte RB-Schlussmann Franz Hantschmann gerade noch so aus dem Winkel. Auch bei weiteren Abschlüssen von Dzenan Resic und erneut Scheer behielt der RB-Schlussmann die Oberhand. Kurz vor dem Pausenpfiff bewiesen die Gastgeber dann jedoch ihre Qualitäten. Mit der ersten klar herausgespielten Chance erzielte Hannes Müller (41.) die Führung. Die Roten Teufel hatten sich kaum vom Gegentor erholt, da preschte der Gegner erneut aufs Lautrer Tor zu. Eine Flanke musste der freistehende Abdul Al Khalaf (45.) nur noch einschieben – und plötzlich lagen die Pfälzer mit 0:2 hinten.

Die Reaktion der U19 des FCK fiel umso beeindruckender aus. Kaum aus den Kabinen zurück, kombinierte sich die Mannschaft zielstrebig nach vorne. Maddox Stadel brachte den Ball scharf in den Strafraum, wo Kian Ramadani per Grätsche zum Anschluss traf (48.). Die Pfälzer waren zurück im Spiel und es bot sich in der Folge ein offener Schlagabtausch. Sowohl die Roten Teufel als auch RB Leipzig hatten noch gute Gelegenheiten. Weitere Treffer fielen aber nicht mehr, es blieb beim 2:1 für Leipzig. Trotz der Niederlage ist es für Baffoun ein Spiel, das in die richtige Richtung weist: „Mir war wichtig, nach dem Hannover-Spiel, eine Reaktion zu sehen. Die haben die Jungs gezeigt. Am Ende hat auch ein etwas das Spielglück gefehlt.“

Erst gegen Idar-Oberstein, dann gegen Berliner AK

Für die Roten Teufel geht es damit am letzten Spieltag zuhause gegen den Berliner AK noch ums Weiterkommen. Gleichzeitig trifft München auf Leipzig und Hannover auf Mönchengladbach.

Zuvor steht jedoch noch eine weitere wichtige Aufgabe an: Schon am Dienstag (19.30 Uhr) trifft die U19 im Halbfinale des Verbandspokals auf Idar-Oberstein und wird dort versuchen, weiteren Rückenwind für das große Gruppenfinale am Samstag zu erhalten.