Im März war Premiere: Bei der Landtagswahl gab es in Kaiserslautern erstmals U18-Wahlen. Auch im Vorfeld der Bundestagswahlen können Jugendliche in Kaiserslautern am 17. September bei der U18-Wahl ihre Stimme abgeben. Zwar fließen die Ergebnisse nicht in das offizielle Wahlergebnis ein, für die Jugendlichen sind die Wahlen aber dennoch wichtiger und oftmals der erste Berührungspunkt mit gelebter Demokratie.

Die Organisation der Wahl übernehme erneut Christian Hirsch vom AWO Knotenpunkt Kaiserslautern, gemeinsam mit dem Jugendparlament und dem Referat Jugend und Sport der Stadt. Ein Planungsgespräch auf dem Rathausvorplatz habe bereits stattgefunden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Warum man dafür den Rathausvorplatz ausgewählt hat, erklärt Tim Lessmeister, Streetworker der Stadt: „Wir wollen gezielt einen Schritt auf die Jugendlichen zugehen und einen möglichst niederschwelligen Zugang zu den Wahlen ermöglichen.“ Generell sei geplant, den als Treffpunkt beliebten Vorplatz künftig für den Austausch mit Jugendlichen verstärkt in den Fokus zu nehmen.

Mobile Wahllokale machen Station

Doch nicht nur die beteiligten sich vor Ort an dem Austausch zur U18-Wahl. „Es war sehr erfreulich, dass sowohl Gespräche mit den täglichen Nutzerinnen und Nutzern des Platzes, als auch mit interessierten Passantinnen und Passanten geführt werden konnten“, so Christian Hirsch. Die Resonanz sei äußerst positiv gewesen. Die mobilen Wahllokale sollen an verschiedenen Orten Station machen. Alle weiterführenden Schulen sollen zu bestimmten Zeitfenstern in der Woche vor der tatsächlichen Wahl angefahren werden. Auch das Jugendhaus in der Augustastraße werde wieder zum Wahllokal.

Die Organisatoren wollen die Wahl wie bereits die U18-Wahl im März trotz Pandemie als Präsenzwahl in Wahllokalen veranstalten. Gerade das Prozedere im Wahllokal sei für Wähler ebenso wie für die jugendlichen Wahlhelfer wichtiger Bestandteil des Erlebnisses, das man mit der U18-Wahl vermitteln wolle, so die Stadtverwaltung.

Landesweite Koordination übernommen

Die U18-Wahl ist eine Initiative des Bundesjugendrings und wird gefördert durch die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als einzige Kommune in Rheinland-Pfalz hat Kaiserslautern laut Stadtverwaltung bereits im Zuge der Landtagswahlen im März eine U18-Wahl durchgeführt. Insgesamt 72 Jungen und Mädchen nutzten die Gelegenheit zur Stimmabgabe.

Aufgrund der Expertise habe Kaiserslautern nun die landesweite Koordination der U18-Bundestagswahlen übernommen. Jessica Spettel vom Jugendreferat und Christian Hirsch stehen den inzwischen über 20 Wahllokalen in Rheinland-Pfalz für Fragen rund um die Vorbereitung und Umsetzung der Wahlen beratend zur Seite. Nach den Wahlen schalten sie die landesweiten Wahlergebnisse für die Öffentlichkeit frei.