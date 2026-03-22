Die U17 des FCK ringt dem bisher ungeschlagenen 1. FC Köln in der DFB-Nachwuchsliga ein Remis ab. Gegen die Topmannschaft der Liga A ist das ein Auftritt, der Mut macht.

Die U17 des 1. FC Kaiserslautern hat dem bisher ungeschlagenen 1. FC Köln ein 3:3 abgerungen. Dabei kamen die B-Junioren des FCK dreimal nach Rückstand zurück. Allerdings begann der Samstagnachmittag so, wie es die U17 des FCK gegen die Domstädter eigentlich vermeiden wollte: mit einem frühen Gegentor. Jan Colles traf in der zweiten Minute flach ins rechte Eck zum 0:1, FCK-Keeper Louis Spieß blieb ohne Chance. Doch Kaiserslautern brauchte keine fünf Minuten, um zu antworten. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten legte Gionathan Arcuri per Kopf clever ab, Damian Keip schob zum 1:1-Ausgleich ein (5.). Ein Tor, das nach Plan aussah und den Ton setzte.

Nur blieb Köln eben Köln. Torjäger Benjamin Hütten stellte nach zehn Minuten wieder auf Führung für die Geißböcke, das 1:2. Der FCK wirkte hinten kurz unaufmerksam, blieb aber im Spiel und zeigte, dass er dem großen Favoriten nicht nur mit Einsatz, sondern auch spielerisch begegnen wollte. Dann kam eine Szene, die im Fußball manchmal genauso nötig ist wie der perfekte Angriff. Damian Keip lief hoch und aggressiv an, Köln bekam den Ball im Aufbau nicht sauber geklärt, sodass die Kugel am Ende als kurioses Eigentor zum 2:2 im Netz landete (16.). Kurios, ja, aber nicht unverdient, weil Kaiserslautern in dieser Phase mutig blieb.

Köln ab kurz vor Pause in Unterzahl

Was folgte, war die beste Phase der jungen Roten Teufel. Louis Mohr tankte sich rechts stark durch und scheiterte am starken Kölner Torhüter (27.). Nach einem Eckball hatte Enes Bayraktar per Kopf die nächste große Chance, wieder war der Keeper zur Stelle. Kaiserslautern spielte mit hoher Intensität, sauber im Gegenpressing, schnell im Umschalten. Trainer Maurizio De Vico fand dafür nach Abpfiff klare Worte. Es sei „mit großem Abstand unsere bisher beste Saisonleistung gegen die beste Mannschaft der Liga, die weder in der Vorrunde noch in der Hauptrunde ein Spiel verloren hat“.

Kurz vor der Pause bekam das Spiel eine zusätzliche Wendung. Köln sah in der 41. Minute Rot. Luca Mijatovic wurde nach einer verbalen Entgleisung gegenüber dem Linienrichter des Feldes verwiesen. Das war bitter für die Gäste, änderte aber nichts daran, dass der FCK weiterarbeiten musste, denn Köln bleibt auch in Unterzahl gefährlich.

Kölns Torwart verhindert FCK-Sieg

Nach dem Seitenwechsel trafen die Rheinländer trotzdem erneut. Simon Neugebauer nutzte in der 51. Minute einen Lauterer Abwehrfehler, umkurvte den Torhüter und schob zum 2:3 ein. Wieder Rückstand, zum dritten Mal. Genau da zeigte sich, wie weit diese Lauterer Mannschaft an diesem Tag war. Sie blieb ruhig, blieb klar und kam wieder zurück.

Der Ausgleich fiel in der 58. Minute und war ein Tor, das die Qualität dieses Auftritts unterstrich. Eine Flanke kam hoch rein, der gerade eingewechselte Nichita Cucuruz legte mit seinem ersten Ballkontakt toll ab auf Hamza Ohran, der zum 3:3 nur noch einschieben musste. Danach hatte der FCK weitere Chancen, Ohran mehrfach, auch David Schnoor kam in gute Abschlusssituationen. Doch Kölns Torhüter hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel.

Rückenwind für kommende Aufgaben

De Vico betonte nach Abpfiff vor allem die Haltung und die Entwicklung seiner Mannschaft. „Ich bin stolz auf die Jungs, gegen diesen ,Übergegner’ so aufgetreten zu sein“, sagte er. Und er verwies darauf, was dieser Punkt auch im größeren Bild bedeutet. „Wenn man sieht, dass zudem einige Spieler aus dem Jungjahrgang auf dem Platz stehen gegen diesen Gegner, dann ist das eine sehr gute Entwicklung.“

Am Ende blieb es beim 3:3. Für Köln ein weiterer Beleg der eigenen Stabilität. Für den FCK ein Auftritt, der zeigt, dass diese Mannschaft auch gegen den Besten der Liga nicht nur mithalten, sondern eine Partie prägen kann. Der Auftritt dürfte den Pfälzern zudem Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben. In dieser Woche steht das Südwestderby gegen den Karlsruher SC an.