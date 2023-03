Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem furiosen Auftaktsieg kann die U17 des 1. FC Kaiserslautern mit breiter Brust in ihr erstes Regionalliga-Heimspiel gehen. Am Samstag um 12.30 Uhr ist der JFV Rhein-Hunsrück im Sportpark Rote Teufel zu Gast. Trainer Dennis Will setzt auf intensives Training und das ausgerufene Saisonziel, damit die Mannschaft vermeintlich kleinere Gegner nicht unterschätzt.

„Wir haben diese Woche den Schwerpunkt auf das Spiel mit dem Ball und auf Aktionen im letzten Drittel gelegt“, berichtet Dennis Will vom Trainingsfokus. Der 10:0-Auswärtserfolg am ersten