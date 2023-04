Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechster Sieg in Folge und zum fünften Mal zu Null. Die U17 des 1. FC Kaiserslautern besiegt die U16 des 1. FC Saarbrücken ungefährdet mit 7:0 (4:0) und untermauert die Tabellenführung in der B-Junioren-Regionalliga Südwest. Trainer Dennis Will zeigt sich zufrieden, sieht aber kleine Schönheitsflecken im zweiten Durchgang.

„Ich muss ein Kompliment an die Truppe aussprechen. Das war ein in der Höhe absolut verdienter Sieg“, lobte FCK-Trainer Dennis Will seine Schützlinge nach dem Abpfiff.