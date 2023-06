Für die U17 des 1. FC Kaiserslautern gilt es die überragende Saison zu vergolden. Das Hinspiel der Aufstiegsrelegation zur B-Junioren Bundesliga findet am Donnerstag um 12 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden statt. FCK-Trainer Dennis Will erwartet ein „dickes Brett“ und hofft auf große Fan-Unterstützung für die Roten Teufel.

„Es ist eine Mischung aus großer Vorfreude und Anspannung“, beschreibt FCK-Trainer Dennis Will seine Gemütslage vor dem Saisonhöhepunkt seiner Mannschaft. Bereits über zwei Monate ist es her, dass die B-Junioren, die ihre Liga ohne eine einzige Niederlage dominierten, das Ticket für die Relegation lösten. Die Phase seit dem letzten Pflichtspiel wurde mit zwei Testspielen und einem Kurz-Trainingslager überbrückt. „Mit den letzten Wochen sind wir sehr zufrieden. Die Jungs haben wieder den nötigen Fokus aufgebaut und auch das Trainingslager wird uns als Einheit gutgetan haben“, berichtet Will.

Die U17 des SV Wehen Wiesbaden setzte sich in einer stark besetzten Hessenliga durch. „Wiesbaden hat eine enorme Qualität im Spiel nach vorne. Sie haben einige Spieler, die mit wenigen Aktionen das Spiel entscheiden können“, zollt Will dem Gegner Respekt. Vor der aktuellen Saison unterlagen die Lauterer im Testspiel gegen den SV Wehen mit 0:4. „Das Spiel von damals kann man nicht ausradieren, aber wir gehen nicht als Underdog ins Rennen. Das wird aber ein dickes Brett und wir sind top motiviert, uns mit so einem starken Gegner zu messen“, zeigt sich der 36-jährige Trainer ehrgeizig.

Eigene Stärken ausspielen

Er will das Spiel aber nicht nur auf den Gegner ausrichten: „Natürlich haben wir den Jungs einige Infos über den Gegner an die Hand gegeben, aber wir werden bei dem bleiben, was uns stark macht.“ Einen zusätzlichen Vorteil erhofft sich die U17 durch die Unterstützung von mitreisenden FCK-Fans. Die Terminierung auf den Feiertag und das darauf folgende Relegationsspiel der A-Junioren des FCK, scheinen gute Voraussetzungen für den FCK-Anhang, um vor der anstehenden Sommerpause noch ein Highlight mitzunehmen.