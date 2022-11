Mit einem 3:0-Sieg bei der SpVgg Wirges setzt die U17 des 1. FC Kaiserslautern ihre Erfolgsserie fort. Kian Scheer leitet den Arbeitssieg sehenswert ein. Die Roten Teufel haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die Verfolger der B-Junioren-Regionalliga Südwest.

„Das war heute sicher kein Hochglanzfußball, aber wir haben trotz schwieriger Umstände einen souveränen Sieg eingefahren“, bilanzierte FCK-Trainer Dennis Will nach dem Abpfiff. Auf einem schwer bespielbaren Rasen mussten die Roten Teufel ersatzgeschwächt gegen einen extrem tief stehenden Gegner die Ruhe bewahren. Mit Maximilian Hommes, Linus Tautenhahn, Owen Gibs und Jeremiah Mensah fielen gleich vier Stammspieler krankheits- und verletzungsbedingt aus. Trainer Dennis Will wollte die Ausfälle aber nicht als Ausrede zählen lassen: „Wir haben 20 Kaderspieler, die alle den Anspruch haben, im Nachwuchsleistungszentrum zu spielen. Von daher wollen wir das nicht als Grund vorschieben, dass wir heute nicht unsere beste Leistung gezeigt haben.“

Die Hausherren von der SpVgg Wirges setzten auf tief gestaffeltes Abwehrpressing. Auf letzter Linie agierte die Mannschaft aus dem Westerwald mit einer Siebener Reihe und verdichtete so die Räume vor dem Tor. „Es war extrem schwer, sich da durchzukombinieren, und wenn wir es mal geschafft hatten, kam beim Abschluss nichts Zählbares rum“, beschrieb Will die Angriffsbemühungen der Anfangsphase.

Die Erlösung

In der 30. Minute gelang Kian Scheer der erlösende Führungstreffer mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern. Noch vor der Pause legte Mert Baser das 2:0 nach, der im Gewühl einen Abpraller ins Netz beförderte. „Das erste Tor war ein Dosenöffner und das zweite Tor war sehr beruhigend für die Mannschaft“, erklärte der 36-jährige Trainer.

Die SpVgg versuchte sich in der Offensive hauptsächlich über Standards und hohe Bälle, doch Gefahr kam nur selten auf. Trotz des Rückstands standen die Gastgeber auch im zweiten Durchgang tief in der eigenen Hälfte. Dementsprechend hatten die Lauterer weiterhin nur wenig Raum, doch gelang einige Male ein Durchbruch über die Flügel. Allerdings spielten die Gäste den letzten Pass zu unsauber oder der Abschluss wurde geblockt. Den einzigen erfolgreichen Spielzug vollendete Dario Tuttoebene in der 56. Minute zum 3:0-Endstand.

Auf Relegationskurs

Mit dem elften Dreier im zwölften Saisonspiel können die Roten Teufel ihre Tabellenführung in der B-Junioren-Regionalliga Südwest ausbauen. Aufgrund eines Patzers von Mainz 05 II bei den Sportfreunden Eisbachtal beträgt der Abstand bereits acht Punkte. Zum ersten Konkurrenten, der ebenfalls aufstiegsberechtigt ist, dem SV Gonsenheim auf Rang drei, beträgt der Vorsprung sogar elf Zähler. Vor dem Hinrundenabschluss am kommenden Wochenende gegen die Sportfreunde Eisbachtal sind die Roten Teufel souverän auf Kurs Richtung Aufstiegsrelegation.