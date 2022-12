Die U17 des 1 FC Kaiserslautern feierte einen überragenden 7:0-Heimsieg gegen den SV Gonsenheim. Die Rückkehrer Montrell Culbreath und Dario Tuttobene zeigten ihre Klasse und erzielten die ersten fünf Treffer. Trainer Dennis Will sieht die erhoffte Leistungssteigerung zum Abschluss eines starken Halbjahres.

„Wir haben über die gesamte Spielzeit eine hohe Passqualität und gute Bewegungen in den Zwischenräumen gezeigt. Mit der nötigen Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen, haben wir es dem Gegner sehr schwer gemacht“, lobte Dennis Will nach dem Abpfiff seine Mannschaft. Zuvor hatten die B-Junioren des FCK einem direkten Konkurrenten aus der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest eine Lehrstunde erteilt. Die Gäste aus Gonsenheim hatten nicht so hoch wie erwartet agiert, sondern zogen sich häufig tief in die eigene Hälfte zurück. „Der Gegner hat nur bei unseren flachen Abstößen hoch attackiert, ansonsten wurde uns überraschend viel Raum gelassen“, analysiert der 36-jährige FCK-Trainer.

Diesen freien Raum wussten die Betzebuben zu nutzen. Bereits in der 13. Minute vollendete Montrell Culbreath die erste sehenswerte Kombination zum 1:0 für Kaiserslautern. Bis zur 25. Minute hatten erneut Culbreath und Dario Tuttobene bereits auf 3:0 erhöht. Auf der Gegenseite zeigten sich die Gäste per Fernschuss und durch einen Kopfball gefährlich, doch in beiden Situationen bewahrte FCK-Keeper Enis Kamga seine Mannschaft vor einem Gegentor.

„Ein toller Abschluss“

„In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, diese Intensität und Spielfreude hochzuhalten. Die Jungs haben weiter auf Tore gespielt und sich für ihre Leistung belohnt“, berichtet Dennis Will. Nach dem Wiederanpfiff waren die Roten Teufel kaum zu bremsen. Bis zur 51. Spielminute hatten Montrell Culbreath, Dario Tuttobene und Maximilian Hommes die Führung auf 6:0 ausgebaut. Den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand setzte Till Decker in der 70. Minute.

Nachdem die Betzebuben in den letzten Wochen zwar erfolgreich, aber nicht immer mit starker Leistung über 80 Minuten gewannen, zeigte sich Will über den Auftritt vom Samstag besonders erfreut: „Im Vergleich zu den letzten Wochen haben wir eine Leistungssteigerung gezeigt und einen tollen Abschluss vor der Winterpause hingelegt.“ Gerade vor der langen Pause sei es wichtig gewesen mit einem guten Gefühl das letzte Spiel bestritten zu haben.

Stark zurückgekehrt

Die beiden Offensivakteure Montrell Culbreath und Dario Tuttobene stachen beim 7:0-Erfolg besonders heraus. Während Culbreath zuletzt bei der Nachwuchsauswahl der USA weilte, fiel Tuttobene krankheitsbedingt aus. Dennis Will berichtete von der Bedeutung der beiden Nachwuchskicker: „An einem guten Tag sind die beiden Unterschiedsspieler, die wir nicht Eins-zu-Eins ersetzen können“. Gerade Montrell Culbreath habe man aufgrund seiner Spielfreude den Rückenwind durch den US-Lehrgang angemerkt. „Für Offensivspieler ist es immer wichtig, selbst Tore zu erzielen. Beide hatten in der bisherigen Saison öfter vorbereitet und auch mal Chancen liegengelassen, von daher freut es mich, dass sie sich belohnen konnten“, so der FCK-Coach.