Die U17 des 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der Bundesliga. Das verdiente 5:1 (3:1) im Rückspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Hinspiel 2:2) löste am Freitagabend Jubelstürme und Glücksgefühle aus. Trainer Dennis Will führt den Erfolg auch auf ein Negativerlebnis zurück.

„Lautern ist der geilste Club der Welt!“ Arm in Arm, hüpfend und singend feierte die FCK-U17 gemeinsam mit den Fans auf dem Platz 4 am Betzenberg ausgelassen ihren Aufstieg. Es war das logische Ende einer Saison, in der die U17 mit 24 Siegen und zwei Unentschieden die Regionalliga Südwest dominiert hatte, und auch in den beiden Relegationsspielen gegen den SV Wehen Wiesbaden das bessere Team war.

Auch Trainer Dennis Will genoss den Erfolg mit seinen Jungs sichtlich. Er sei „erleichtert, dass wir den Aufstieg geschafft haben“, sagt der 37-Jährige und fügte an: „Es war eine lange Saison. Vor der Relegation hatte wir zwei Wochen Pause, zwischen den beiden Spielen gegen Wehen noch mal mehr als eine Woche. Wir waren jetzt lange zusammen – und das ist ein schöner Schlusspunkt.“

1:1 als „Dosenöffner“

Allerdings mussten er und sein Team bis zu diesem Schlusspunkt auch zittern – allerdings nur ein wenig. Das frühe 0:1 nach zwei Minuten war zunächst eine kalte Dusche für den FCK. Doch davon nur kurz beeindruckt machte die U17 Druck. Und das 1:1 (18.) durch einen Kopfball von Kapitän Maximilian Hommes war der „Dosenöffner“ für den Erfolg. „Es macht mich auch ein Stück weit stolz, dass ich als Kapitän vorangehen konnte“, sagte Hommes, der dabei über das ganze Gesicht strahlte. „Dann das so wichtige 1:1 zu machen, ist auch was Besonderes für mich.“ Auch Trainer Will lobte: „Es zeigt die Moral der Jungs, wie sie mit dem frühen Rückstand umgegangen sind.“

Matteo Heinz (25.), Montrell Culbreath (45.+1), Kian Scheer (46.) und Erik Müller (90.+1) machten dann den „Deckel drauf“. Allerdings, so gab Will zu, habe er in der zweiten Halbzeit noch einmal gebangt: „Wir müssen nach dem 4:1 noch drei, vier Tore nachlegen, wenn wir die Situationen besser ausspielen. Als wir das nicht getan haben, habe ich auf der Bank gedacht, dass es noch mal eng werden könnte, wenn Wehen das 4:2 macht. Aber die Jungs haben zum Glück hinten alles gut wegverteidigt.“

Holprige Vorbereitung ein Schlüssel

Für den Trainer lag ein Schlüssel für die erfolgreiche Saison irgendwie auch ein Stück weit „in der holprigen Vorbereitung“, wie er sagt. „Da haben unter anderem auch gegen 0:4 gegen Wehen verloren. Da hat die Truppe auch gesehen, dass es nicht reicht, einfach nur das FCK-Trikot zu tragen. Sondern dass eben auch Arbeit dazugehört, um erfolgreich zu sein. Das haben sie angenommen und sich in dieser Saison in jeder Hinsicht weiterentwickelt. Ich bin stolz auf die Jungs, weil der Aufstieg nicht glücklich, sondern verdient war.“

Am Freitagabend ging es für die U17 noch zum Feiern in die Stadt. „Zum Burger-Essen“, wie Will sagte. Denn am Samstag waren er und sein Team dann geschlossen wieder auf Platz 4, um die U19 in ihrem zweiten Spiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen Wehen anzufeuern.

Zehn Spieler und Trainer Will gehen zur U19 hoch

Auch aus eigenem Interesse: Trainer Will übernimmt in der kommenden Saison die U19 des FCK, zehn seiner Spieler gehen aus der U17 mit hoch. Auch Kapitän Hommes. „Klar will ich mit der U19 Bundesliga spielen“, sagte er. Die tolle Kulisse beim U17-Spiel mit 1067 zahlenden Zuschauern fand er „richtig toll“. Trainer Will sah darin auch „eine Belohnung “ für seine Mannschaft: „Sie haben es verdient, dass sie auch mal vor so vielen Zuschauern spielen durften.“

Und jubeln durften Will und seine Spieler am Samstag bei der U19 dann ja auch zum zweiten Mal innerhalb einiger Stunden. Denn die schaffte durch ein 4:0 ebenfalls den Aufstieg in die Bundesliga. Was wahrscheinlich eine weitere – diesmal eine Doppelparty – nach sich zog ...