Wenn man die Tabellensituation betrachtet, geht die U17 des FCK als Favorit in die Partie gegen den Nachwuchs des FC Bayern. So möchte die Mannschaft auch auftreten.

Am vergangenen Sonntag gelang der U17 des 1. FC Kaiserslautern ein Ausrufezeichen in der Hauptrundengruppe D der DFB-Nachwuchsliga. Mit 4:1 setzten sich die „Nachwuchsteufel“ beim bis dato ungeschlagenen 1. FC Nürnberg durch. An diese Leistung wollen die Jungs von Cheftrainer Maurizio De Vico anknüpfen.

„Wir haben uns belohnt. Das war eine sehr gute Leistung in Nürnberg, da wir auch individuelle Fehler, die uns in den Spielen davor zum Verhängnis wurden, minimiert haben“, verrät De Vico. Dabei wartet mit dem FC Bayern München bereits der nächste große Name auf de Vicos Mannschaft (Samstag, 11 Uhr, Fröhnerhof).

Offensive und intensive Spielweise

Der Trainer der FCK-U17 lässt sich aber nicht einschüchtern: „In dieser Gruppe ist jedes Spiel 50:50, wir spielen zuhause und wollen die gleiche Herangehensweise wie gegen Nürnberg an den Tag legen.“ Gegen den „Glubb“ zeigte sich vor allem die offensive Handschrift De Vicos, „Die Mannschaft ist es gewohnt, sehr offensiv und intensiv zu spielen. Das ist nicht über 90 Minuten möglich, aber wir versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken.“ Auch die U17 aus München muss mit hohem Pressing und intensiven Zweikämpfen rechnen, wenn sie am Sportpark Rote Teufel gastiert.

Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters ist indes noch nicht in der Hauptrunde angekommen. Am Mittwoch holten die Jungs von der Säbener Straße mit einem 2:2 gegen die B-Junioren der TSG Hoffenheim ihren ersten Punkt. Ein Zähler aus vier Partien dürfte dem Anspruch der Bayern nicht genügen. Damit belegen sie aktuell den letzten Platz in ihrer Gruppe. Die Rote Laterne möchten sie mit einem Sieg gegen den FCK abgeben. De Vico war am Mittwoch selbst vor Ort in Zuzenhausen, wo die U17 der TSG Hoffenheim ihre Heimspiele austrägt. Auch nach dem persönlichen Scouting, bekräftigt der Trainer nochmals seine vorherige Aussage: „Die Idee und Herangehensweise wird die gleiche sein.“ Das Selbstbewusstsein stimmt also schon einmal.

Schlüsselspieler könnte fehlen

Ein Fragezeichen vor der Partie steht, wie jede Woche, bei Dion Hofmeister. Der 16-jährige, welcher diese Saison als jüngster Spieler in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern sein Profidebüt geben durfte, steht laut De Vico nur zu Verfügung, wenn er nicht am selben Tag auch im Profikader eingeplant wird. Die erste Mannschaft spielt nämlich am Samstagabend das Topspiel in Bochum.

Beim Sieg der FCK-U17 gegen den 1. FC Nürnberg war Hofmeister eine wichtige Stütze im Mittelfeld, wie De Vico berichtet: „Er war ein absoluter Gewinn und es hat ihm sehr gut getan, mal wieder 80 bis 90 Minuten mit seinen Jungs zu spielen. Uns würde es freuen, wenn er am Wochenende wieder dabei wäre, aber es freut mich natürlich genauso, wenn er in Bochum dabei ist und vielleicht weitere Profiminuten sammeln kann.“

Endziel: K.o.-Phase

Sechs Spiele stehen in Gruppe D der Hauptrundenliga A noch aus und De Vico möchte „die maximale Punktzahl holen, auch wenn es schwer wird“. Ein Ziel ist jedoch klar gesetzt, erzählt der Cheftrainer: „Wir wollen alle Heimspiele gewinnen, was auch eine große Aufgabe ist.“ Dafür muss am Wochenende der erste Schritt gemacht werden, indem „der große“ FC Bayern geschlagen wird.

Mit diesem Sieg wären die „Betzebuben“ einem weiteren Vorhaben, der Qualifikation für die K.o.-Phase, einen Schritt näher. Nur die ersten vier Mannschaften jeder Hauptrundengruppe in Liga A erreichen die K.o.-Phase und dürfen somit weiter um die deutsche U-17 Meisterschaft kämpfen. „Wir wollen unter die Top vier, aber in unserer Gruppe ist wie gesagt alles möglich“, erläutert De Vico abschließend.