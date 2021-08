Nach langer Zwangspause darf die Mannschaft der U17 des FCK sich auf die neue Saison in der B-Junioren-Bundesliga freuen. Der neue Trainer Peter Neustädter ist beeindruckt von der Motivation seiner Schützlinge und dem Potenzial der Mannschaft. Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, fordert er hohe taktische Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Sorgen bereitet ihm die durch Verletzungen angespannte Situation in der Innenverteidigung.

„Die Jungs sind überaus willig und nehmen jede Einheit an. Dazu sind die Bedingungen optimal und alles ist sehr professionell“, beschreibt U17-Trainer Peter Neustädter die ersten Eindrücke von seiner Mannschaft und dem Trainingsgelände. Der 55-jährige ehemalige Bundesliga- und Zweitligaprofi hat die Nachfolge von Daniel Paulus angetreten, der als Trainer zum 1. FC Nürnberg gewechselt ist. Nach Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Uwe Scherr, musste Neustädter, der zuletzt die U17 des Ligakonkurrenten Wehen Wiesbaden trainierte, nicht lange zögern.

In der Vorbereitung setzte der erfahrene Trainer auf viele Testspiele. „In den Spielen haben wir viel durchgewechselt, damit ich die Spieler besser kennenlerne und den Zustand der Mannschaft einschätzen kann“, erklärt Neustädter. Sein positiver Eindruck bestätigte sich auch in guten Ergebnissen in den Athletik- und Schnelligkeitstests. Zentral für die anstehende Saison werde aber vor allem die mentale Komponente: „Das Wichtigste ist, dass jeder Einzelne maximalen Einsatz zeigt und wir darüber hinaus als Mannschaft funktionieren, denn nur so haben wie in jedem Spiel eine reelle Chance zu punkten“.

Sieben Abstiegsplätze

Aufgrund der Saisonabbrüche der letzten beiden Spielzeiten besteht die B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest aus 21 Mannschaften und sieben Abstiegsplätzen. Dementsprechend ist der Klassenerhalt das klar formulierte Ziel für die Roten Teufel: „Um die Klasse zu halten, zählt jeder Lauf und jeder Pass. Sowohl offensiv als auch defensiv wird es über Zweikämpfe gehen, die wir annehmen müssen, um eine Chance zu haben“, sagt der Trainer.

Einzelne Schlüsselspieler möchte Neustädter nicht herausheben, betont aber das große Potenzial der Nachwuchsspieler. „Das Potenzial müssen die Jungs aber auch ausschöpfen, und dafür gilt es, eine hohe taktische Disziplin an den Tag zu legen und die individuellen Aufgaben auf seiner Position zu erfüllen“, so Neustädter, der hervorhebt, welch große Bühne die B-Junioren-Bundesliga für die jungen Spieler sei, um sich zu präsentieren und weiterzuentwickeln.

Verletzungssorgen

Sorgen macht sich Neustädter zurzeit um die personelle Situation in der Innenverteidigung. Dominique Osterkamp kann aufgrund eines Schlags im Adduktorenbereich für zwei Wochen lediglich im Kraftraum trainieren. Sein Abwehrkollege Finn Leinberger muss nach einem Schlag auf dem Fuß noch näher untersucht werden. Neustädter hofft, dass beide noch bis zum ersten Spieltag am 15. August bei 1860 München fit werden.

Taktische Ausrichtung

Auf eine taktische Ausrichtung für die kommenden Aufgaben möchte der 55-Jährige sich noch nicht festlegen und setzt auf Variabilität: „Eine gute Mannschaft muss hohes Pressing spielen können, aber genauso gut auf Konter spielen können. Wir brauchen nun aber noch Zeit, bis die Abläufe eingespielt sind“. Das soll mit weiteren Freundschaftsspielen, unter anderem gegen die U17 des 1. FC Nürnberg, gelingen. „Wir müssen auf dem Platz noch etwas mehr Struktur schaffen, uns einspielen und dann festlegen, was für ein System spielen“, blickt Peter Neustädter auf den Endspurt der Saisonvorbereitung.