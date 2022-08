Fernsehstar Ben Becker kommt wieder einmal nach Kaiserslautern. Am 21. Oktober präsentiert er in der Apostelkirche den Monolog „Ich, Judas“. Seine Agentur kündigt den Auftritt als „Solo-Performance der Superlative“ an.

Der Schauspieler trat zuletzt vor drei Jahren mit einer Lyriklesung in der Lauterer Fruchthalle auf. Diesmal hat er biblische und literarische Texte um den Verräter Jesu im Gepäck, den „eine Geschichte um Schuld ohne Vergebung“ umrankt. Die Figur des Judas ist „der einzige Feind, für den es keine Liebe gibt, der Meistgehasste, Meistverfolgte und Verteufelte“.

In Beckers Monodrama wird der Prozess gegen Judas neu aufgerollt. Eine Geschichte wurde überliefert, ein Urteil gefällt, ein Sündenbock gebrandmarkt für die Ewigkeit. Doch die Geschichte stimmt so nicht, das Urteil ist falsch. „Was war denn zu verraten?“, lässt ihn Ben Becker fragen.

Einen ähnlichen Text aus der Feder des niederländischen Autorin Lot Vekemans präsentierte der Pfalztheater-Schauspieler Oliver Burkia anno 2014 in Kaiserslauterns Stifts- und Marienkirche. Burkia gehört seit 2008 dem hiesigen Ensemble an und und wird vom Publikum als ebenso vielseitig wie wandlungsfähig geschätzt.

Der Abend mit Ben Becker findet am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Apostelkirche statt. Karten über die Internetseite www.eventim.de.