Der TuS Hohenecken geht am Sonntag (15 Uhr ) zuhause im Verbandsligaspiel gegen die TSG Bretzenheim als Favorit in die Partie.

„Wir wollen das Spiel gewinnen, damit wir in zwei oder drei Wochen unser Ziel Klassenerhalt erreichen können“, fordert TuS-Trainer Henrik Weisenborn einen Heimsieg gegen die mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 13 rangierenden Mainzer. Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ also, in dem man den Puffer zur Abstiegszone auf acht Punkte vergrößern könnte.

Effektivität zuletzt ein Manko

„ Bretzenheim ist näher an uns herangerückt, sie haben am Mittwoch gegen den Tabellenletzten Bodenheim 3:0 gewonnen. Sie haben ein junges Team mit klarem Plan, das ich spielerisch echt gut finde. Es wird eine Herausforderung. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter Platz geben, müssen eng am Mann sein und die direkten Duelle für uns entscheiden“, sieht Weisenborn in den Zweikämpfen den Schlüssel zum Sieg.

„Wir hatten eine gute Trainingswoche und müssen am Sonntag unsere Chancen besser nutzen, endlich effektiver werden. Das war in den letzten Spielen unser großes Manko“, sagt der TuS-Trainer. „Gegen Tabellenführer Mechtersheim haben wir in der ersten Hälfte so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben früh gepresst und hätten zur Halbzeit eigentlich mit 3 oder 4:1 führen können. Am Ende wurde es ein Unentschieden. Aber ein Sieg gegen den Spitzenreiter war durchaus möglich. Nur die Abschlussschwäche stand dem im Weg. Im Auswärtsspiel bei Basara Mainz war es dann beim 0:3 relativ eindeutig. Die sind aber nicht unbedingt der Maßstab. Taktisch, spielerisch, von der Struktur und Stabilität her ist das wahrscheinlich die stärkste Mannschaft der Liga“, so Weisenborn.

Die Personalsituation habe sich für Sonntag etwas entspannt. „Robin Purdy, Sergen Tok, Devin Yilmaz und Dennie Reh kehren wieder in den Kader zurück, ich habe mehr Alternativen.“ Das Hinspiel bei der TSG Bretzenheim im September endete übrigens mit einem torreichen 3:3.