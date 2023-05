Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Hohenecken blickt selbstbewusst den kommenden Aufgaben in der Fußball-Verbandsliga entgegen. Der Aufsteiger hat seinen ersten Sieg gebongt und will nun am Samstag (17.30 Uhr) in der Heimpartie gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach nachlegen.

Das 1:0 zuletzt in der Auswärtspartie bei der SG Rieschweiler hat den Hoheneckern gutgetan. Was für jeden Aufsteiger eminent wichtig ist, in der neuen Liga schnell den ersten Dreier einzufahren, das