Vor heimischer Kulisse beendet der TuS Hohenecken am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die TuS Marienborn die Verbandsligasaison. Wieso dabei auch Wehmut mitschwingt.

Dennie Reh und Lukas Kallenbach beenden am Sonntag ihre Karriere als Spieler des TuS Hohenecken. Damit geht beim TuS eine Ära zu Ende. Dennie Reh, der feine Techniker und Mittelfeldregisseur, und Lukas Kallenbach, der dynamische Stürmer, prägten über viele Jahre das Spiel ihrer Mannschaft.

Gemeinsam 23 Tore erzielt

Das zeigte sich auch in dieser Saison. Dass der TuS als Aufsteiger bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenverbleib perfekt machte, ist auch ihnen in hohem Maß zu verdanken. Sie waren Vorbild für ihre jungen Teamkollegen, setzten spielerische Akzente und erzielten viele und wichtige Treffer. Reh traf bislang zwölf und Kallenbach elf Mal.

Auch in der kritischen Phase nach dem Rücktritt von Trainer Benny Hassenfratz war auf die beiden Verlass. Als Trainerduo auf Zeit brachten sie die in Schlagseite geratene Mannschaft wieder auf Kurs. Als der TuS kurz vor der Winterpause mit Henrik Weisenborn einen neuen Coach fand, rückten sie wieder in die zweite Reihe. Aber warum wollen die beiden die Fußballstiefel an den Nagel hängen?

„Die beiden sollen es genießen“

Nach wie vor gehören sie zu den Leistungsträgern im Team. Der 34-jährige Dennie Reh will sich künftig stärker seiner Familie widmen. Beim fünf Jahre jüngeren Lukas Kallenbach sind körperliche Probleme ausschlaggebend. Die Knie bereiten ihm schon seit längerer Zeit Schmerzen.

Am Sonntagnachmittag bestreiten Dennie Reh und Lukas Kallenbach nun ihr Abschiedsspiel. „Die beiden sollen es genießen“, sagt Henrik Weisenborn. Gleichzeitig macht er deutlich, dass es in diesem Spiel nicht nur um Spaß geht. Das Ergebnis gegen den oberen Tabellennachbarn Marienborn sei wichtig, so Hoheneckens Coach. „Gewinnen wir, dann gehen wir mit einem guten Gefühl in die Pause.“

Die Hohenecker treffen auf einen Gegner, der seit drei Spielen sieglos ist. Am vergangenen Wochenende erwischte es Marienborn heftig. Zu Hause musste man sich der gegen den Abstieg kämpfenden TSG Bretzenheim mit 0:4 geschlagen geben. Den Hoheneckern erging es allerdings beim 0:5 gegen Viktoria Herxheim nicht besser.