Im spannenden Verbandsliga-Spiel gibt es zwischen Hohenecken und dem FKP II keinen Sieger. Beide Teams hätten in der Schlussphase die Partie für sich entscheiden können.

Nach dem 2:2 (0:1) seines FK Pirmasens II beim TuS Hohenecken strahlte Oskar Prokopchuk. Und der Stürmer hatte auch allen Grund dazu. Mit seinen beiden Treffern hatte er den FKP II vor einer Niederlage bewahrt. Aber auch im Team der Gastgeber war mit Sergen Tok ein besonderer Akteur am Ball. Der Hohenecker Trainer Henrik Weisenborn bezeichnete den Stürmer als „Unterschiedsspieler“ und sprach von einem „leistungsgerechten Unentschieden“. Natürlich hatte für die Hohenecker das Remis einen leicht bitteren Nachgeschmack. Denn bis zur 68. Minute führten sie mit 2:0.

Sergen Tok erzielte in der 25. Minute das 1:0. Die Abwehr des FKP II brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und ermöglichte ihm so den Abschluss. Von der Strafraumgrenze aus traf mit er einem strammen Schuss. Eine etwas schmeichelhafte Führung, die Gäste waren in dieser Phase das dominante Team. Kurz vor Ende der ersten Hälfte setzte sich Tok noch mal in Szene. Doch diesmal verfehlte sein Schuss knapp das Tor.

Atemberaubende Schlussphase

Nach der Pause übernahmen die Gäste, die mit fünf Spielern aus dem Oberliga-Kader angetreten waren, die Initiative. Aber das Tor erzielten wieder die Hohenecker. Nach einem weiten Abschlag des TuS-Keepers Philipp Heimler spielte Alex Tuttobene den Ball in den gegnerischen Sechzehner, wo Tok von FKP-Schlussmann Simon Schwarz zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, den Dennie Reh sicher zum 2:0 verwandelte (60.).

Dieser Gegentreffer entmutigte das FKP-Team aber nicht, sondern spornte es an. Der Druck auf das Hohenecker Tor wurde immer größer. In der 68. Minute erzielte Oskar Prokopchuk nach Torben Kirchs Eckball das 1:2. Und der Stürmer des Oberliga-Teams leitete mit seinem Kopfballtor zum 2:2 (88.) die atemberaubende Schlussphase ein. In den sechs Minuten der Nachspielzeit lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch. So setzte Reh einen Distanzschuss an die Latte, Till Decker hatte auf der anderen Seite den Treffer auf dem Fuß, schoss aber den Ball übers Hohenecker Tor. Sekunden vor Schluss hätte Christian Dombaxi den TuS fast noch zum Sieg geschossen, sein Schuss landete an der Latte.

Trainer zufrieden mit Remis

Auch wenn es mit dem Dreier nicht klappte, war der FKP-Coach Jens Mayer zufrieden. „Nach dem 0:2 mussten wir reagieren und haben das Spiel bestimmt.“ Mayer und sein Hohenecker Kollege werteten das Remis als Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. Wer die beiden Teams in dieser tollen Partie sah, dem kam dabei das Wort Abstieg aber nicht in den Sinn.