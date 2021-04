Der Verbandsligist TuS Hohenecken steigert sich nach miserablem Beginn gegen den SV Steinwenden und dreht einen 0:2-Rückstand in einen souveränen 5:2-Heimsieg. Nach gravierenden Fehlern in der Defensive hätte der SVS das Spiel schon früh entscheiden können. Am Ende zeigte der TuS eine beeindruckende Moral und ging als verdienter Sieger vom Platz.

Bereits nach drei Minuten ging Steinwenden in Führung. TuS-Torhüter Luca Felix Layes schoss nach einem kurzen Rückpass David Höft an, und der Ball prallte zum 0:1 ins Tor. Nur eine Minute später stand Höft nach einem schlimmen Abwehrfehler frei und vollstreckte zum 0:2. In der fünften Minute hatte Eric Kiefer sogar das 0:3 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. „Als ich die ersten Minuten sah, dachte ich, dass sofort der ganze Matchplan dahin ist,“ war TuS-Trainer Benjamin Hassenfratz vom Spielbeginn geschockt. Steinwenden drückte weiter, und Hohenecken blieb harmlos, bis Enrico Henrik Wolf in der 22. Minute einen ersten Warnschuss auf das SVS-Tor abgab. In der 26. Minute setzte Wolf dann Sergen Tok in Szene, der den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Nun drängte Hohenecken auf den Ausgleich. „Wir haben das Spiel nach der Führung zu einfach genommen und nach dem Gegentor das Fußballspielen eingestellt. Dadurch haben wir Hohenecken selbst wieder ins Spiel gebracht,“ war Steinwendens Trainer Daniel Meisenheimer nach dem Spiel enttäuscht über die Reaktion seines Teams auf den Anschlusstreffer. Der Ausgleich fiel dann in der 43. Minute nach einem sehenswerten Spielzug. Wolf passte auf Marcel Walzer, der setzte Leon Krüger in Szene, der eiskalt zum 2:2 vollstreckte.

André Sasse packt die Trickkiste aus

Nach der Pause dann die Schlüsselszene des Spiels. Nach einem schönen Pass von Anton Artemov parierte TuS-Torhüter Layes in der 49. Minute hervorragend gegen SVS-Stürmer Aaron Groß. Im direkten Gegenzug schloss Wolf einen Alleingang zum 3:2 für Hohenecken ab. In der 51. Minute kam es für Steinwenden dann noch schlimmer. Ein Foul von SVS-Spielertrainer Meisenheimer an der äußeren Strafraumgrenze wertete der Schiedsrichter trotz mitgelaufenen Spielern im Zentrum als Notbremse und zeigte Rot. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Steinwenden kam erst ab der 60. Minute wieder etwas ins Spiel, sorgte dann aber selbst für die endgültige Entscheidung. Ein Missverständnis von SVS-Torhüter Klein mit seinem Abwehrspieler Oliver Zimmer nutzte der eingewechselte André Sasse und schob den Ball zum 4:2 ins Tor. Zum Abschluss dann ein Leckerbissen. Nach einem Fehlpass zirkelte der routinierte Sasse kaltschnäuzig den Ball aus 35 Metern über Torhüter Klein zum 5:2 ins Tor.

„Wir haben Zeit gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind, haben aber nie aufgesteckt, das Spiel dann im Griff gehabt und auch verdient gewonnen,“ war TuS-Trainer Hassenfratz stolz auf seine Mannschaft.