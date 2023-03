Das Abstiegsgespenst geht wieder um beim TuS Hohenecken. Nach dem Debakel gegen Gau-Odernheim muss sich der Tabellenzehnte der Fußball-Verbandsliga wieder vermehrt Sorgen in Sachen Klassenverbleib machen. Verscheuchen könnte er die Spukgestalt mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Basara Mainz.

Die Hohenecker stecken in derselben Klemme wie vor zwei Wochen. Vor der Heimpartie damals gegen den SV Steinwenden hatten sie beim SV Hermersberg eine bittere Niederlage kassiert, 0:4 verloren. Doch dann gelang es ihnen, die bedrohliche Situation mit einem 4:2-Sieg über den SVS zu entschärfen. Nicht nur drei wichtige Punkte ergatterte Hohenecken da, sondern auch eine Menge Selbstvertrauen. So schien es jedenfalls. Umso heftiger war dann, was am vergangenen Wochenende in der Partie beim TSV Gau-Odernheim geschah. Manchen TuS-Fan dürfte beim Zuschauen das nackte Grauen gepackt haben. Nach nur 19 Minuten lagen die Hohenecker gegen das Team aus dem oberen Tabellendrittel mit 0:3 zurück, und zur Pause hatte sich der Rückstand auf 0:5 erhöht.

„Das geht nicht. Man kann nicht körperlos Fußball spielen“, bemerkte der maßlos enttäuschte Hohenecker Coach Benny Hassenfratz zu dem kläglichen Auftritt seiner Truppe. Nach dem 1:5 (Sven Vogelgesang hatte mit dem Ehrentreffer noch für etwas Ergebniskosmetik gesorgt) habe man sich „kritisch ausgetauscht“, sagt der TuS-Coach, der nun nach demselben Drehbuch wie nach der Pleite in Hermersberg sein Team wieder auf Kurs bringen will: diesmal mit einem Sieg über Basara Mainz.

Hinspiel-Torschütze Wolf wird fehlen

Fragt sich nur, ob die spielstarken Rheinhessen da mitspielen. In der Tabelle rangieren sie vier Plätze und fünf Punkte vor dem TuS auf Platz sechs, haben aber ein Spiel mehr als dieser ausgetragen. Die Mannschaft von Trainer Hassenfratz belegt den zehnten Platz, hat auf die Abstiegsränge sechs Punkte Vorsprung.

Ähnlich wie den Hoheneckern ist den Mainzern auswärts in dieser Spielzeit noch nicht allzu viel gelungen. So zogen sie auf fremden Plätzen sechsmal den Kürzeren, dreimal spielten sie remis und zweimal gewannen sie, gegen Bretzenheim und Steinbach, zwei Teams aus der Abstiegszone.

An das Hinspiel, das 1:1 unentschieden endete, hat Hassenfratz recht angenehme Erinnerungen. „Es war ein gutes Spiel beider Mannschaften.“ Damals brachte Enrico Wolf die Hohenecker in Führung. Am Sonntag wird er verletzungsbedingt nicht mit von der Partie sein. Ob TuS-Stürmer Lukas Kallenbach zum Einsatz kommt, ist fraglich.