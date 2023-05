Kaum im Spiel und gleich getroffen. Pablo Geßner bewahrte den TuS Hohenecken mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 vor einer Niederlage in der Verbandsligapartie beim SC Idar-Oberstein. Ein starker Auftritt nicht nur des Jokers, sondern der ganzen Hohenecker Mannschaft, die mit diesem Remis ein Zeichen im Abstiegskampf setzte.

Acht Tage nach der Klatsche gegen den Spitzenreiter VfR Baumholder war die Mannschaft von Trainer Benny Hassenfratz im Spiel beim Tabellenvierten kaum wiederzuerkennen. Selbstbewusst und diszipliniert präsentierte sie sich im Sportpark Haag und lieferte dem Heimteam einen Kampf auf Augenhöhe. Hätte Sergen Tok in der 17. Minute mehr Kaltblütigkeit im Strafraum des SCI gezeigt – der TuS wäre in Führung gegangen. Nach einem gefühlvollen Chipball von Dennis Leist hatte der Hohenecker Stürmer nur noch den gegnerischen Keeper Tobias Edinger vor sich, scheiterte aber an diesem. Nur vier Minuten später fiel dann ein Tor auf der anderen Seite. Nach einer Ecke herrschte Verwirrung im Hohenecker Sechzehner, der aufgerückte Verteidiger Jerfeson Lima Barboza kam zum Kopfball und erzielte das 1:0 für den SCI. Diesmal brach der TuS aber nicht wie im Spiel gegen Baumholder ein, als er sich in der ersten Halbzeit vier Gegentreffer einfing. Die Hassenfratz-Truppe steckte den Rückschlag weg und hielt den spielstarken Gegner in Schach.

In der zweiten Hälfte folgte dann der große Auftritt von Pablo Geßner. Gerade mal zwei Minuten im Spiel, gelang ihm der Treffer zum 1:1 (57.). Veljko Saranac hatte ihn mit einem genau getimten Steilpass in Szene gesetzt. „Er hat dieses Tor unbedingt gewollt“, lobte Abwehrspieler Marco Kiefaber seinen Teamkollegen, der zunächst einen Verteidiger abgeschüttelt und anschließend dem Keeper keine Abwehrchance gelassen hatte.

TuS unter Druck

Danach geriet die Hohenecker Abwehrreihe stark unter Druck. Das durch den Gegentreffer angestachelte Heimteam wollte die Partie unbedingt für sich entscheiden und drängte vehement auf den zweiten Treffer. Der schien dann auch in der 71. Minute zu fallen. Albert Becker hatte da freie Bahn im Hohenecker Strafraum. Doch der mutige TuS-Keeper Artur Augusto Dos Santos warf sich in den Schuss, blieb Sieger in dieser Eins-gegen-eins-Situation und sicherte seinem Team so das Unentschieden.

Erfreut über den couragierten Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Benny Hassenfratz und sparte nicht mit Lob. „Meine Mannschaft hat gut gearbeitet“, stellte er in seinem Resümee fest und blickt nun mit Zuversicht den kommenden schweren Aufgaben entgegen.