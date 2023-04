Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS 04 Hohenecken bleibt durch einen 2:1-Sieg gegen den FC Bienwald Kandel in der Verbandsliga weiter in der Erfolgsspur. Hohenecken spielte lange in Unterzahl und sicherte sich dennoch durch zwei verwandelte Foulelfmeter drei wichtige Punkte.

Hohenecken war von Beginn an die offensivere Mannschaft. In der 27. Minute konnte die FC-Abwehr Enrico Wolf nur durch ein Foul bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sergen Tok sicher zur 1:0-Führung