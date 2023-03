Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Hohenecken hat am Sonntag in der Verbandsliga Südwest den Tabellenzweiten TSV Gau-Odernheim klar mit 3:0 (2:0) besiegt. Hohenecken zeigte eine blitzsaubere Vorstellung und rückt durch den Dreier in der Tabelle auf Platz vier vor.

„Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten auch das notwendige Glück. Vorne haben wir auch nicht viel liegen lassen“, sprach TuS-Trainer Benjamin Hassenfratz die gute Chancenverwertung seiner