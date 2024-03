Das Verbandsliga-Schlusslicht TuS Hohenecken zeigt beim 3:0 im Heimspiel gegen die FKP-Zweite eine schöne Trotzreaktion auf die vorherige Niederlage gegen Bingen.

Je näher das Saisonende in der Fußball-Verbandsliga rückt, umso überraschender präsentiert sich der TuS Hohenecken. Direkt nach der Schlappe in Bingen trumpfte der Tabellenletzte auf. Vor heimischer Kulisse besiegte er den FK Pirmasens II mit 3:0 (0:0).

Für sein Team sei es „eine Frage der Ehre“ gewesen, erklärte Benny Hassenfratz, der Trainer des TuS Hohenecken, den starken Auftritt seiner Mannschaft gegen den FKP II. Das schwache Spiel gegen Hassia Bingen wollten die Hohenecker nicht einfach so stehen lassen, sie wollten zeigen, dass sie sich trotz ihrer miesen Tabellensituation im Abstiegskampf noch nicht abgemeldet haben.

Mut gemacht für die restlichen neun Saisonspiele

Das Spiel sei nicht so glatt gelaufen, wie es das 3:0 glauben lassen könnte, stellte Hassenfratz in seinem Resümee klar, betonte aber, dass seinem Team „ein verdienter Sieg“ gelungen sei. Entscheidend sei dabei gewesen, so der Coach, „dass die Tore zum richtigen Zeitpunkt gefallen sind“.

Dass dem so war, dafür sorgte Enrico Wolf gleich zweimal. Der dynamische Stürmer zeigte bei seinem ersten Treffer Torinstinkt. Per Abstauber schoss er den TuS in der 54. Minute in Führung. 19 Minuten später schlug er erneut zu. Nach einer Ecke brachte er den Kopf an den Ball, und der TuS führte mit 2:0. Mit diesem Zweierpack erhöhte Wolf seine Trefferzahl auf neun. Damit steht er zwar nicht an der Spitze der Torschützenliste der Liga; beim TuS ist er aber mit Abstand der erfolgreichste Schütze. In Szene gesetzt wurde Wolf bei seinem zweiten Treffer von Dennie Schmidt. Der Regisseur spielte auch beim dritten Tor die Vorbereiterrolle. Diesmal schlug er die Flanke, die Alex Tuttobene aus kurzer Distanz zum 3:0 verwertete (75.).

Mit diesem überraschenden Sieg erhöhten die Hohenecker nicht nur ihr Konto auf 19 Punkte. Sie machten sich auch Mut, in den restlichen neun Saisonspielen den Abstieg noch verhindern zu können.