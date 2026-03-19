Henrik Weisenborn hat das nötige Selbstvertrauen aufgebaut, um auch gegen Topteams der Verbandsliga bestehen zu können. Das braucht seine Elf gegen Basara Mainz.

Die Rheinhessen gehören zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Schnelle und technisch starke japanische Spieler prägen diese Elf, die in Gianni Auletta auch noch einen Goalgetter in ihren Reihen hat. Letzterer erzielte am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg über die TSG Bretzenheim seinen 19. Treffer und steht damit in der Torschützenliste auf Platz eins. Aulettas Team liegt auf Rang drei und muss sich noch mindestens um einen Platz verbessern, um die Aufstiegspläne zu verwirklichen. Der Meister geht direkt hoch in die Oberliga, und der Zweite kann es über die Aufstiegsspiele schaffen.

Trainer Henrik Weisenborn weiß, was auf seine Elf am Samstag (16 Uhr) in der Auswärtspartie zukommt. „Wir treffen auf eine Topmannschaft“, sagt der Coach des TuS Hohenecken und wirkt dabei keineswegs eingeschüchtert. Selbstbewusst soll seine Mannschaft auftreten – ganz nach seiner Devise. „Mutig“ ist das Schlüsselwort in seinem Konzept.

Unentschieden gegen den Tabellenführer

Mutig spielte sein Team zuletzt gegen den TuS Mechtersheim und erreichte gegen den Spitzenreiter ein Unentschieden. Das ist in dieser Runde noch nicht vielen Mannschaften gegen Mechtersheim gelungen. Nur zweimal spielte der Primus remis, einmal musste er sich geschlagen geben, und 17-mal ging er als Sieger vom Feld. Diese eindrucksvolle Bilanz unterstreicht, gegen wen die Hohenecker da gepunktet haben. Mit ihrem frühen Pressing überraschten sie den Favoriten, der mit einer defensiven Hohenecker Mannschaft gerechnet hatte. „Wir haben aber nicht gemauert“, sagt Coach Weisenborn und fügt auch noch hinzu, dass ein Sieg seiner Mannschaft gegen Mechtersheim durchaus möglich gewesen sei.

Seit fünf Spielen ist der TuS Hohenecken nun schon in der Verbandsliga ungeschlagen. Die Serie soll gegen Basara fortgesetzt werden. In dieser Partie muss der TuS aber auf einen seiner besten Spieler verzichten: auf Sergen Tok. Der Stürmer muss wegen einer privaten Verpflichtung passen. Ein beruflicher Grund ist es bei Henrik Weisenborn, warum auch er nicht dabei sein kann. Der TuS tritt also ohne seinen Trainer in Mainz an. Das Coaching übernimmt Lukas Kallenbach. Weisenborn sieht darin kein Problem, er bleibt zuversichtlich. „Der Lukas ist ein Topmann und wird mich gut vertreten“, sagt er.