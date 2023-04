Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit siegte der TuS Hohenecken verdient mit 1:0 gegen den Oberliga-Absteiger FC Speyer 09. Hohenecken bleibt damit in der Verbandsliga weiter ohne Punktverlust in seinen Heimspielen.

Die erste Aktion im Spiel hatten die Gäste nach acht Minuten, doch TuS-Torhüter Augusto de Lima konnte den Schuss des Speyerers Jonah Laboard im Nachfassen sicher aufnehmen. Es dauerte bis zur 32. Minute,