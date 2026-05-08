Verbandsligist TuS Hohenecken setzte mit dem deutlichen Sieg in Kandel ein Ausrufezeichen. Am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Jahn Zeiskam will der TuS nachlegen.

Gegen einen Gegner, für den im Kampf um den Aufstieg viel auf dem Spiel steht. Die Jahn-Truppe liefert sich auf der Zielgeraden mit Basara Mainz einen packenden Kampf um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Oberliga berechtigt. Zeiskam und „die Diamanten“ sind punktgleich (59) und dürfen sich ein Straucheln in den letzten drei Saisonspielen nicht erlauben.

Der TuS Hohenecken könnte in diesem Duell das Zünglein an der Waage sein. Das ist Hoheneckens Trainer Henrik Weisenborn durchaus bewusst, spielt für ihn aber keine allzu große Rolle. Er schaut auf seine Mannschaft und fordert von ihr wieder einen leidenschaftlichen Auftritt. Sie soll gegen den Tabellendritten „mutig“ spielen. Mut ist für Weisenborn ein zentrales Element seiner Spielphilosophie. Die Partie gegen Zeiskam betrachtet er auch ganz pragmatisch: „Wir brauchen noch Punkte“, betont er. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt für die auf Platz neun stehenden Hohenecker sieben Punkte.

„Sehr emotional“

Je näher das Saisonende rückt, desto mehr spielt sich ein Stürmer im Team des TuS Hohenecken in den Vordergrund: Lukas Kallenbach. Beim 6:2-Sieg über den FC Bienwald Kandel erzielte er drei Treffer. Mit dem ersten Tor sorgte er für den Ausgleich, mit dem zweiten brachte er sein Team nach knapp einer halben Stunde mit 2:1 in Führung und mit dem dritten erhöhte er auf 6:1. Auch in den beiden Spielen zuvor hatte Kallenbach getroffen. Sechs seiner insgesamt elf Tore erzielte er in diesen Partien. „Lukas ist immer im Training und topfit“, erklärt Coach Weisenborn die starke Form des Stürmers in der Schlussphase. Aber es gibt noch einen anderen Grund: Kallenbach will seine Karriere beenden. „Die Knie machen nicht mehr mit“, sagt er und erzählt, dass er Schmerzen habe. Doch er beißt die Zähne zusammen und gibt noch einmal alles für seinen Verein, den TuS Hohenecken. „Die letzten drei Spiele werden für mich sehr emotional sein“, sagt Lukas Kallenbach, der mit seiner Mannschaft „auf einem einstelligen Tabellenplatz“ die Saison beenden will.