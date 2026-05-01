Auf der Zielgeraden zeigt der TuS Hohenecken große Leidenschaft. Das hat viel mit Trainer Henrik Weisenborn zu tun. Beim FC Bienwald Kandel soll der nächste Auswärtscoup her.

Mit ihrem starken Auftritt bei der SG Hüffelsheim haben die Hohenecker die Verbandsliga aufhorchen lassen. Gegen den damaligen Tabellenfünften setzten sie sich mit 6:2 durch und nahmen Revanche für die hohe Niederlage im Hinspiel. Coach Weisenborn hatte von seinem Team einen leidenschaftlichen Auftritt gefordert, und den bekam er dann auch zu sehen. Leidenschaft ist ein Schlüsselbegriff für den Trainer, der beim TuS für frischen Wind gesorgt hat. Er hat der Mannschaft viel Selbstvertrauen eingeimpft und sie auf Erfolgskurs gebracht. Auch wenn zuletzt das Heimspiel gegen Alemannia Waldalgesheim „nur“ 2:2 endete, war Weisenborn mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt“, sagt Weisenborn und spricht von einem „gerechten Unentschieden“.

Vier Spieltage vor Saisonschluss stehen die Hohenecker auf dem zehnten Platz. Ihr Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt vier Punkte. In Sicherheit dürfen sie sich noch nicht wiegen – sie brauchen noch Zählbares. Ihr Gegner am Sonntag (Spielbeginn 15.30 Uhr) ist dagegen aller Abstiegssorgen ledig. Die Kandler stehen mit 42 Punkten auf dem sicheren sechsten Platz. Als es in der Vorrunde in Hohenecken zum ersten Duell kam, reisten die Südpfälzer, die kurz zuvor dem Tabellenführer TuS Mechtersheim die erste und bis jetzt einzige Niederlage beigebracht hatten, als Tabellenzweite an. Das spornte den TuS zu einer großen Leistung an, und er besiegte den Favoriten mit 3:1.

Schwere, aber lösbare Aufgabe

Den Höhenflug hat der FC Bienwald Kandel beendet. Zuletzt musste er drei Niederlagen einstecken. So verlor er 0:4 und 2:4 gegen die beiden Topteams der Liga, Mechtersheim und Basara Mainz, und am vorigen Wochenende zog er gegen die TSG Bretzenheim mit 2:5 den Kürzeren. Trotz dieser Schwächephase der Kandler sieht Weisenborn seine Mannschaft vor einer schweren, aber lösbaren Aufgabe. Knüpfen die Hohenecker an ihre überragende Leistung in Hüffelsheim an, können sie den nächsten Auswärtscoup landen.