Die Hauptrunde der Verbandsliga ist zwar noch nicht beendet, aber dass der TuS Hohenecken in der Abstiegsrunde antritt, das steht schon fest. Daran würde auch ein Sieg des TuS am Samstag (14.30 Uhr) beim VfR Baumholder nichts ändern.

Klar ist auch schon, dass der VfR in der Meisterschaftsrunde mit von der Partie sein wird. Beide Mannschaften werden also nach der Hauptrunde getrennte Wege gehen. Somit haben die am Samstag zu vergebenden Punkte eigentlich nur statistischen Wert. Dennoch fordert Benny Hassenfratz, der Trainer des TuS, von seinem Team einen engagierten Auftritt beim Tabellendritten. Dass seine Mannschaft in der Gruppe I mit bescheidenen elf Zählern auf dem drittletzten Platz steht, erstaunt nicht, wenn man auf die Trefferzahl schaut. Nur magere 14 Tore erzielten die Hohenecker in den bisherigen 14 Ligaspielen. In der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil habe man vor allem „das Offensivspiel“ trainiert, sagt Hassenfratz, dessen Team drei Testspiele bestritt, dreimal gewann und dabei 16 Tore erzielte. In Sachen Offensive scheint sich beim TuS ja etwas getan zu haben.