Beim TuS Hohenecken ist die Hoffnung, den Klassenverbleib zu schaffen, noch nicht erloschen. Doch nach den vielen Pleiten ist die Stimmung beim Fußball-Verbandsligisten im Keller. Viel Zeit zum Trübsalblasen bleibt aber nicht. Denn am Sonntag (15 Uhr) tritt das Team beim FC Bienwald Kandel an. Ein Spiel, das ganz im Zeichen des Abstiegskampfes steht.

In Kandel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach 23 Ligaspielen jeweils 30 Punkte auf dem Konto haben und deren Blicke nach unten gehen – zur Abstiegszone hin, von der sie nur drei Punkte trennen. Beide Teams brauchen also dringend einen Sieg. Läuft doch der Verlierer Gefahr, noch tiefer in den Abstiegsschlamassel zu geraten.

Dass es für die Mannschaft „so eng“ werden würde, sagt Harry Milster, „damit haben wir nicht gerechnet“. Große Besorgnis ist aus den Worten des Leiters der Fußballabteilung des TuS Hohenecken herauszuhören. Die hohen Niederlagen gegen Hermersberg und Gau-Odernheim haben Spuren hinterlassen. Und am vergangenen Wochenende ist Milsters Kummer noch größer geworden. Da musste er mitansehen, wie der TuS, für den sein Herz schon seit vielen Jahrzehnten heftig schlägt, zu Hause geben Basara Mainz mit 0:3 den Kürzeren zog. Warum die Mannschaft sich zurzeit so vorführen lässt, dafür hat Milster folgende Erklärung parat: „Wenn wir ein Tor kassieren, brechen wir zusammen.“ Die fehlende Widerstandskraft der Truppe hat der Abteilungsleiter aber nicht allein als Grund für die Misere ausgemacht. „Uns fehlt der komplette Sturm“, nennt er eine weitere Schwachstelle des Teams.

Lukas Kallenbach kommt wohl zurück

In der Tat macht die Angriffsschwäche die Situation der Hohenecker so prekär. So fehlte gegen Basara nicht nur der Langzeitverletzte Sergen Tok. Auch dessen Stürmerkollegen Enrico Wolf und Lukas Kallenbach waren nicht mit von der Partie. Tore sollte Sven Vogelgesang schießen. Aber darauf wartete man vergebens. Einen Lichtblick gibt es in dieser für den TuS so sorgenvollen Zeit: Gegen Kandel wird wohl Kallenbach wieder stürmen.

Im Hinspiel setzten sich die Hohenecker gegen die Bienwald-Truppe durch. Damals gelang Dennie Reh mit einem verwandelten Strafstoß der entscheidende Treffer zum 2:1. Im Rückspiel bekommt es das Team von Trainer Benny Hassenfratz mit einem Gegner zu tun, der zuletzt gegen eine der Topmannschaften der Liga, gegen den TSV Gau-Odernheim, zu Hause mit 1:2 verlor. Immerhin zog sich Kandel da besser aus der Affäre als der TuS, der gegen den TSV mit 1:5 unter die Räder geriet.