Nur noch sieben Spiele bleiben dem TuS Hohenecken, Tabellenletzter der Verbandsliga, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Deshalb zählt am Samstag (16 Uhr) gegen den TB Jahn Zeiskam nur ein Sieg. Dasselbe gilt aber auch für die Gäste.

Im Unterschied zu den Hoheneckern braucht das Jahn-Team die Punkte aber nicht, um sich in der Verbandsliga zu halten. Sondern um sie zu verlassen. Und zwar in Richtung Oberliga. Da der SC Idar-Oberstein sich den ersten Platz und den damit verbundenen direkten Aufstieg nicht mehr nehmen lassen dürfte, geht es für den Ligadritten Zeiskam um den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. Dort steht Basara Mainz mit zwei Punkten mehr auf dem Konto als Zeiskam.

Der TuS Hohenecken muss sich also auf einen Gegner gefasst machen, der nichts zu verschenken hat. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie also viel auf dem Spiel. Die Außenseiterrolle fällt natürlich dem TuS zu. Aber auch wenn die Gäste in der Tabelle weit vor ihm rangieren, ist bei ihnen nicht alles Gold, was glänzt. Schwächelten sie doch zuletzt in ihren Auswärtspartien. So verloren sie bei Hassia Bingen mit 1:2. Und auch bei ihren beiden Auswärtsauftritten davor, in Hermersberg und Herxheim, zogen sie den Kürzeren. Aber nicht nur diese gegnerische Schwäche sollte den Hoheneckern Mut machen. Auch ihr Sieg vor einigen Wochen zu Hause gegen Eintracht Bad Kreuznach. Bekamen sie es doch auch da mit einem Tabellendritten zu tun, den sie mit 4:1 bezwangen.

Deprimierend für die Hohenecker verlief hingegen am vorigen Sonntag das Spiel beim FC Bienwald Kandel. Eine schwache Vorstellung in der ersten Halbzeit ließ sie mit 0:2 in Rückstand geraten. Im zweiten Durchgang erspielten sie sich zwar zahlreiche Torchancen. Von denen sie aber nur eine zu nutzen vermochten. So stand am Ende eine bittere 1:2-Niederlage. Trotz der dadurch noch schwieriger gewordenen Situation sieht Benny Hassenfratz noch Rettungschancen für sein Team. „Wir haben uns noch nicht aufgegeben“, sagt der Coach des TuS Hohenecken und hofft auf einen Sieg gegen Zeiskam.