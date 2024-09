Kaum war der September zu Ende, war in der Vergangenheit die Vorfreude nicht nur bei vielen Erfenbachern groß. Über viele Jahre war das Oktoberfest des Turn- und Sportvereins 1894 ein Anziehungspunkt für Feierlustige aus der ganzen Region: Die Damen kamen im feschen Dirndl, die Herrn in Lederhose und Jankerl. Das Festzelt war gefüllt, die Stimmung grandios. So zuletzt im Oktober 2022.

Zwei Jahre später hat ein Grüppchen um Heiko Schäfer vom Leitungsteam des TuS Erfenbach gespürt, dass dem Vereinsleben ums Sportheim in der Jahnstraße etwas fehlt. „Doch woher die Helfer nehmen? Der Aufwand für das Oktoberfest in den Vorjahren war enorm“, blickt Schäfer zurück. Gleichzeitig sei alles viel teurer geworden. Aber ganz ausfallen lassen wollten es die Fußballer um das Mitglied des dreiköpfigen Leitungsteams nicht. So haben sie sich im 130. Jahr des Bestehens des TuS entschlossen, kleinere Brötchen zu backen.

Bei jedem Wetter

Für Donnerstag, 3. Oktober, lädt der TuS nun von 10 bis 15 Uhr zu einem Bayerischen Frühschoppen ein. Auf dem Hartplatz neben der Birkenhalle soll das Fest bei jedem Wetter über die Bühne gehen. „Wir bauen Zelte auf.“ In den Vorjahren musste der TuS eigens Servicekräfte einstellen. Dieses Jahr ist Selbstbedienung angesagt. Verkleinert hat sich auch die Speisekarte. Wie es sich für einen bayerischen Frühschoppen gehört, werden Weißwurst, Brezeln und Radi nicht fehlen. Ebenso Obazda, Fleischkäse und Rindswurst.

„Bayerischer Trachtenlook ist erwünscht“, freut sich Schäfer auf den Frühschoppen, bei dem zünftige Musik nicht fehlen wird. Ortsvorsteher Paul-Peter Götz wird die Ehre gebühren, um 10.30 Uhr ein Fass mit Paulaner Oktoberfestbier anzustechen. „Über die Hälfte der 350 Eintrittskarten sind bereits verkauft“, sieht der Fußballer dem Ereignis freudig entgegen. Tickets für die Fete gibt es noch bei Jogis Weinwelt, Brunnenstraße 63. Wie das Weinfest im Mai und der Winterzauber im Dezember reiht sich das Oktoberfest in die Veranstaltungen des TuS Erfenbach anlässlich des 130-jährigen Bestehens ein. Aktuell gehören dem TuS Erfenbach 1003 Mitglieder an.