Für den TuS Dansenberg geht mit einem Heimspiel am Donnerstag und der Auswärtspartie am Sonntag die Regionalliga-Saison zu Ende.

Der Auftakt in die englische Woche ist den Dansenbergern mit dem wichtigen Heimsieg gegen das Spitzenteam SF Budenheim bereits geglückt. „Die Jungs sind gegen Budenheim ans Limit gegangen und haben ab der ersten Sekunde an sich geglaubt. Vincent Uben und Louis Lang sind trotz ihrer Jugend mutig vorangegangen, haben mit Leidenschaft ihre Rolle ausgefüllt. Dass wir gegen ein Spitzenteam wie Budenheim nur 27 Gegentore kassieren, ist bemerkenswert. Mit der Leistung der gesamten Mannschaft können Ivan und ich unabhängig vom Ergebnis hoch zufrieden sein“, so Trainer Patrick Schulze, dessen Team erstmals in dieser Saison ein Topteam schlagen konnte.

Noch erfreulicher waren zuletzt jedoch die Nachrichten aus der Zweiten Bundesliga: Durch zwei Siege in Folge haben die Eulen Ludwigshafen ihren Vorsprung auf die Abstiegszone fünf Spieltage vor dem Ende der Saison auf sechs Punkte ausgebaut. Wenn die Eulen die Klasse halten, wonach es derzeit aussieht, bleibt es in der Regionalliga Südwest bei drei Absteigern – eine wichtige Konstellation für den TuS, der auf Rang elf aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz innehat.

Rückenwind nach dem Heimsieg gegen Budenheim

Mit entsprechendem Rückenwind geht Dansenberg am Donnerstag (20 Uhr) in das letzte Heimspiel der Saison gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen. Nach dem Erfolg gegen Budenheim will die Mannschaft nachlegen und sich mit einem weiteren Heimsieg von ihren Fans verabschieden.

Zwei Tage später wartet dann noch einmal eine besondere Aufgabe beim designierten Meister HV Vallendar. Die Gastgeber stehen bereits als Aufsteiger in die Dritte Bundesliga fest und werden im Anschluss an die Partie gemeinsam mit ihren Fans den Titel feiern. Für den TuS bietet sich damit die Chance, beim haushohen Favoriten befreit aufzuspielen und die Saison ohne großen Druck ausklingen zu lassen.