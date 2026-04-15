Derbyzeit: Am Sonntagabend steht für den TuS Dansenberg eine wichtige Auswärtsaufgabe an. Er ist bei den Südpfalz Tigern zu Gast.

Die Begegnung ist zugleich das vorletzte Auswärtsspiel der Saison – und damit eine wichtige Gelegenheit, weitere Punkte zu sammeln. Allerdings spricht die bisherige Bilanz in der Fremde nicht unbedingt für den TuS: Die vier Siege, die das Team um Spielmacher Ben Kölsch bislang in der Rückrunde einfahren konnte, gelangen allesamt vor heimischer Kulisse. Auswärts präsentierte sich der Tabellenelfte hingegen häufig zu anfällig und war ein gern gesehener Gast.

Das Restprogramm hat es in sich: Nach dem Duell bei den Südpfalz Tigern wartet unter anderem die schwere Aufgabe bei den SF Budenheim. Hinzu kommt ein Nachholspiel gegen den Tabellenfünften HSG Rhein-Nahe Bingen sowie am letzten Spieltag das Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter HV Vallendar, für den es dann möglicherweise noch um zwei entscheidende Punkte im Kampf um die Meisterschaft gehen könnte. Umso wichtiger wäre es für die Dansenberger, bereits jetzt etwas Zählbares einzufahren.

Schlechte Erinnerungen

Dass die Südpfalz Tiger ein äußerst unangenehmer Gegner sein können, bekam die Mannschaft der Trainer Patrick Schulze und Ivan Vukas im Hinspiel zu spüren, das den Schwarz-Weißen noch in unguter Erinnerung sein dürfte. In eigener Halle zeigte der TuS zunächst eine starke Leistung und ging mit einer 16:12-Führung in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Dansenberg zunächst die Kontrolle und lag in der 38. Minute noch mit 21:16 vorne. Doch im weiteren Spielverlauf kippte die Partie. Die Südpfalz Tiger kämpften sich zurück, glichen in der 47. Minute zum 24:24 aus und nutzten in der Schlussphase konsequent die Fehler der Gastgeber. Am Ende stand eine bittere 29:31-Niederlage, die vor allem aufgrund der schwachen Schlussphase schmerzte.

Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Westpfälzer gefordert, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Entscheidend wird sein, aus den Lehren des Hinspiels die richtigen Schlüsse zu ziehen: eine stabile Abwehr, mehr Konsequenz im Abschluss und vor allem die nötige Ruhe in kritischen Spielphasen. Gelingt es Spielmacher Ben Kölsch und seinem Team, diese Faktoren über 60 Minuten umzusetzen, ist der erste Auswärtssieg im neuen Jahr durchaus drin. Mit neun Treffern zählte Kölsch im Hinspiel zu den absoluten Aktivposten.

Das Muster der Tiger

Ein Blick auf die Rückrunde der Südpfalz Tiger offenbart ein klares und durchaus bemerkenswertes Muster. Nach Niederlagen zeigte die Mannschaft regelmäßig eine unmittelbare Reaktion und konnte die darauffolgenden Spiele für sich entscheiden. Auf die deutliche 25:39-Niederlage in Vallendar folgte beispielsweise ein klarer 37:19-Erfolg gegen Saulheim, auf die Pleite in Illtal ein souveräner Sieg gegen St. Ingbert-Hassel. Auch zuletzt bestätigte sich dieses Bild: Nach der Heimniederlage gegen Dudenhofen/Schifferstadt gelang ein 36:31-Erfolg gegen Mülheim-Urmitz, ehe man am vergangenen Spieltag wiederum deutlich in Zweibrücken unterlag. Diese Serie zeigt, dass die Südpfalz Tiger zwar keine konstante Formkurve aufweisen, jedoch über eine ausgeprägte Fähigkeit verfügen, auf Rückschläge zu reagieren. Für den TuS bedeutet das: Sollte das Muster Bestand haben, ist am Sonntag mit einem hochmotivierten Gegner zu rechnen. Gleichzeitig lässt die fehlende Konstanz aber auch erkennen, dass die Tiger verwundbar bleiben – insbesondere dann, wenn es gelingt, ihnen früh den Rhythmus zu nehmen und sie erneut unter Druck zu setzen. Für Dansenberg wird es daher entscheidend sein, das Spiel zu gestalten und nicht zu warten, wie der Gegner reagiert.