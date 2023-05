Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vorletzten Testspiel vor dem Start der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga empfängt der TuS Dansenberg am Donnerstag (20 Uhr) in eigener Halle das Drittliga-Spitzenteam HG Saarlouis. Die Generalprobe steigt am Ostersonntag (16.30 Uhr) bei Ligarivale TSG Haßloch. Zuschauer sind aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht zugelassen.

„Wir wollen die beiden Spiele nutzen, um uns taktisch auf das Spiel gegen den TV Willstätt einzustellen“, betont Trainer Steffen Ecker. Das letzte Pflichtspiel liegt schon eine Weile zurück.