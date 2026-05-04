Mit einem Ausrufezeichen hat sich der TuS Dansenberg am Samstag aus der Regionalliga-Saison verabschiedet.

Beim bereits vor der Partie als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga feststehenden HV Vallendar gelang dem TuS Dansenberg ein überraschender 27:26-Auswärtssieg – und damit der dritte Erfolg in Serie gegen ein Spitzenteam binnen weniger Tage. Zuvor hatte Dansenberg bereits den Tabellendritten SF Budenheim (30:27) sowie den Tabellenfünften HSG Rhein-Nahe Bingen (34:31) bezwungen.

Bemerkenswert: In allen drei Partien musste der TuS auf seinen etatmäßigen Spielmacher Ben Kölsch verzichten. Der Ausfall des Regisseurs wurde jedoch eindrucksvoll durch eine geschlossene Mannschaftsleistung kompensiert – ein entscheidender Faktor für die Erfolgsserie zum Saisonende. In Vallendar sah es zunächst nicht nach einem Coup der Gäste aus. Zur Halbzeit lag der Favorit klar mit 15:10 in Führung, und auch kurz nach dem Seitenwechsel schien beim 17:11 (32.) alles in die erwartete Richtung zu laufen.

Beeindruckende Aufholjagd

Doch dann kippte die Partie – und das hatte vor allem einen Namen: Simon Gabrys. Der Dansenberger Torhüter, der bereits kurz vor der Pause für Stammkeeper Michael Hoppe ins Spiel gekommen war, zeigte eine herausragende Leistung und wuchs in der zweiten Halbzeit über sich hinaus. Mit 13 Paraden und einer Fangquote von über 50 Prozent brachte er die Vallendarer Angreifer ein ums andere Mal zur Verzweiflung, entschärfte mehrere freie Würfe und leitete so die Wende ein.

Gabrys gab seiner Mannschaft nicht nur den nötigen Rückhalt, sondern war mit seiner Präsenz und Ausstrahlung ein entscheidender Faktor. Angetrieben von dieser Sicherheit startete der TuS vor rund 400 Zuschauern eine beeindruckende Aufholjagd. Simon Flesch läutete mit zwei schnellen Gegenstoßtoren zum 14:17 (33.) eine famose Aufholjagd ein, die Kreisläufer Niklas Jung in der 41. Minute mit seinem Treffer zum 18:18 vorläufig krönte.

Neben Simon Gabrys überzeugt Marco Holstein

Als Louis Lang seine Farben kurz darauf mit 20:19 (42.) erstmals seit dem 0:1 (1.) durch Vincent Uben wieder in Front warf, schien das Momentum endgültig auf Seiten der Gäste zu sein. Auch von einem erneuten Rückstand (24:23/52.) ließ sich der TuS nicht aus der Ruhe bringen. Mit großer Nervenstärke drehte Dansenberg die Partie in der Schlussphase und ging beim 26:24 (55.) vorentscheidend in Führung.

Neben Gabrys überzeugte vor allem Marco Holstein, der mit acht Treffern bester Torschütze war und im Angriff die entscheidenden Akzente setzte – gemeinsam waren diese beiden Spieler die prägenden Figuren des Auswärtserfolgs. Trainer Ivan Vukas hob nach der Partie genau diese Faktoren hervor: „In der zweiten Halbzeit haben wir als Team genau die Reaktion gezeigt, die wir gebraucht haben. Die Abwehr war deutlich stabiler, wir hatten überragende Torwartparaden und haben unsere Chancen konsequenter genutzt. Man hat gespürt, wie Vallendar nervös wird und wir immer mehr an uns glauben. Das war am Ende der Schlüssel“, so Vukas.

Ausgeglichene Liga

Ein Blick auf die Abschlusstabelle der Regionalliga Südwest unterstreicht die Ausgeglichenheit der Liga: Der Rückstand des Tabellenelften Dansenberg auf den Tabellensechsten HSG Dudenhofen/Schifferstadt beträgt nur zwei Punkte.