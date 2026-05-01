Der TuS Dansenberg ärgert in der Regionalliga das nächste Spitzenteam. Das Potenzial der Mannschaft wird erkennbar. Noch ein Spiel, dann ist die Saison vorbei.

Großer Kampf, hohe Intensität und ein verdienter Heimsieg: Der TuS Dansenberg hat am Donnerstag in der Regionalliga Südwest für ein weiteres Ausrufezeichen gesorgt und sich mit 34:31(14:14) gegen die favorisierte HSG Rhein-Nahe Bingen durchgesetzt. Nach dem Erfolg gegen Budenheim gelang den Dansenbergern damit im zweiten Spiel der englischen Woche der nächste Sieg gegen ein Spitzenteam. Am Samstag (20 Uhr) geht es im letzten Saisonspiel zum designierten Meister HV Vallendar.

Da es für beide Mannschaften tabellarisch in der Partie des TuS Dansenberg gegen HSG Rhein-Nahe Bingen um nichts mehr ging, waren die Erwartungen an das Spiel überschaubar. Umso bemerkenswerter war die Intensität, mit der beide Teams zu Werke gingen. Von Beginn an entwickelte sich eine verbissene, körperbetonte Partie, in der sich keiner etwas schenkte. Die Gäste erwischten den besseren Start und setzten sich nach rund 20 Minuten auf 12:8 ab – aus Sicht von Dansenberg ein Vier-Tore-Rückstand. Doch die Gastgeber zeigten Moral, kämpften sich Tor um Tor zurück und stellten kurz vor der Pause den Ausgleich her. Mit 14:14 (30.) ging es in die Kabine.

Team kompensiert Ausfall des Spielmachers

Nach dem Seitenwechsel übernahm Dansenberg zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Gestützt auf eine starke Torhüterleistung und klare Abschlüsse im Angriff erspielte sich das Team eine Führung, die über weite Strecken bei drei bis vier Toren lag. Marco Holstein (6 Tore) und Timo Holstein (5) prägten mit ihren Treffern die Offensive. Und das, obwohl Dansenberg auf einen wichtigen Baustein verzichten musste: Mit Ben Kölsch fehlte der etatmäßige Spielmacher krankheitsbedingt. Umso bemerkenswerter war es, wie geschlossen die Mannschaft diesen Ausfall kompensierte und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilte.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Bingen verkürzte per Siebenmeter auf 31:32 und brachte die Partie noch einmal kurzzeitig ins Wanken. Doch Dansenberg hatte die passende Antwort parat. Auch dank eines starken Rückhalts im Tor – Keeper Michael Hoppe zeigte in dieser Phase mehrere wichtige Paraden – behielten die Gastgeber die Nerven. Mit zwei späten Treffern wurde der verdiente 34:31-Erfolg endgültig gesichert.

Versöhnlicher Abschluss

Auffällig war über die gesamte Spielzeit die enorme Einsatzbereitschaft beider Teams. Trotz der fehlenden tabellarischen Brisanz entwickelte sich ein intensives Spiel, das souveräner leitendende Schiedsrichter verdient gehabt hätte. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, geprägt von Leidenschaft und körperlicher Präsenz. Für Dansenberg ist dieser Erfolg ein versöhnlicher Abschluss vor dem letzten Saisonspiel. Mit zwei Siegen gegen Topteams innerhalb weniger Tage hat der TuS eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.