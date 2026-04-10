Das für Samstag um 20 Uhr angesetzte Spiel der Handball-Regionalliga Südwest zwischen dem TuS Dansenberg und der HSG Rhein-Nahe Bingen ist abgesagt worden. Grund sind erhebliche personelle Ausfälle beim TuS Dansenberg.

Bereits im Vorfeld standen vier Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Im Laufe des Donnerstags kamen weitere Krankmeldungen hinzu, sodass keine spielfähige Mannschaft gestellt werden kann.

Die Partie wird am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr nachgeholt.