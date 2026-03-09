Der TuS Dansenberg schlägt HB Mülheim/Urmitz in der Regionalliga mit 41:31. Da viele Spieler ausgefallen waren, boten die Lauterer gleich sechs A-Jugendliche auf.

„Wir können sehr optimistisch in die Zukunft schauen.“ Patrick Schulze, der Trainer des TuS Dansenberg, freute sich über die starke Leistung der Nachwuchstalente am Samstag beim 41:31 (21:17) in der Handball-Regionalliga gegen HB Mülheim/ Urmitz und fügte hinzu: „Die Jungs können jetzt schon das Niveau spielen und werden in den nächsten Jahren nur besser. Sie bereichern unser Spiel.“

Er und sein Trainerpartner Ivan Vukas hatten einige Ausfälle zu beklagen. So standen gleich sechs A-Jugendliche im Kader, die „sich alle nahtlos eingefügt haben“, wie Schulze lobte. Er hob Vincent Uben, der zehnmal traf, und den viermal erfolgreichen Louis Lang hervor. A-Jugend-Kapitän Uben betonte: „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und auch auf mich selbst. Ich habe mich gefreut, dass wir alle zusammen mal viel Spielzeit bei den Herren 1 bekommen haben.“ Uben drehte insbesondere in der zweiten Halbzeit auf, traf nach Belieben.

Starker Hofmann

Neben den A-Jugendlichen ist aber auch Henry Hofmann hervorzuheben, der zuletzt häufig im rechten Rückraum spielen musste, wo er sich merklich unwohl fühlte und nicht immer seine Klasse zeigen konnte. Nun bekam er – auch bedingt durch die Ausfälle – die Chance, wieder auf der Mitte und im linken Rückraum zu spielen. In der Vorwoche vertrat Hofmann Spielmacher Ben Kölsch und habe den „Angriff wahnsinnig gut bereichert“, schwärmte Trainer Schulze. Am Samstag durfte Hofmann auf seiner Lieblingsposition im linken Rückraum spielen, zeigte seine bisherige Saisonbestleistung. Schulze: „Wenn er auf der richtigen Seite spielt, ist er ein enorm gefährlicher Spieler. Er zeigt tolle Leistungen.“ Hofmann hatte das Spiel phasenweise an sich gerissen und überzeugte nicht nur mit sieben Treffern.

Der TuS war vor den Gästen aus der Nähe von Koblenz gewarnt, immerhin hatten diese in der Vorwoche überraschend den Tabellenzweiten SG Zweibrücken geschlagen. Allerdings verlässt sich Mülheim/Urmitz vor allem auf seine Heimstärke, tritt auswärts anders auf. „Sie haben zwei, drei Waffen, die muss man einfach ausschalten“, weiß Schulze. „Wenn man die in den Griff kriegt, gewinnt man. Das haben wir heute trotz der 31 Gegentore sehr gut geschafft.“

„Toller Support“

Die Gäste erwischten den besseren Start. Doch nach dem 4:6 (8.) und 6:8 (14.) drehten die Hausherren die Partie und zogen auf 13:10 davon. Ab diesem Zeitpunkt hatte der TuS die Begegnung weitestgehend im Griff, Mülheim kam nicht mehr näher als auf zwei Tore heran. „Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir richtig Bock hatten. Die Bank ist bei jeder Aktion aufgesprungen, hat angefeuert, auch von den Zuschauern kam toller Support. Das hat uns viel Energie gegeben“, sagte Uben.

Spannend blieb es bis zum 25:23 (41.). Dann setzten sich die zielstrebig und leidenschaftlich agierenden Dansenberger auf 34:27 (51.) ab. „Auch die jungen Spieler sind cool geblieben. Wir haben unsere Angriffe sicher ausgespielt“, lobte Schulze.

Kaum Fehler gemacht

Während im Laufe der gesamten Saison die hohe Fehlerquote mit nicht selten bis zu 20 technischen Fehlern dem TuS „immer wieder das Genick brach“ (Schulze), gelang es den Hausherren am Samstag, kaum Fehler zu machen. Schulze: „Das ist das große Geheimnis des Handballs – wer weniger Fehler macht, gewinnt. Wir machen kaum Fehler, bestrafen aber konsequent die Fehler des Gegners.“

Jetzt geht es für den TuS in den Saisonendspurt. Sechs Begegnungen stehen noch an. „Ich hoffe, dass wir als Mannschaft, aber auch ich persönlich, den Schwung aus dem heutigen Sieg mitnehmen können“, sagte Hofmann.