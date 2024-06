Trainer Theodoros Magalooikonomou bereitet die junge Truppe auf die neue Regionalligarunde vor. Mit von der Partie ist auch ein TuS-Urgestein.

Am vergangenen Montag starteten die Handballer des TuS 04 Dansenberg in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 in der Regionalliga. Nach dem Abstieg aus der Dritten Liga soll es einen Neuanfang geben mit Fokus