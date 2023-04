Von der HG Saarlouis wechselt der 25-jährige Spielmacher Frano Vujovic zum TuS Dansenberg. Der gebürtige Kroate spielte in der vergangenen Saison für den saarländischen Rivalen und war davor in der kroatischen Premier League sowie in der ersten slowenischen Liga aktiv. Er soll TuS-Regisseur Jan Claussen entlasten, der von seiner angestammten halblinken Rückraumposition auf die zentrale Rückraumposition in den letzten beiden Spielzeiten gerückt ist.

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit Frano Vujovic einen sehr variablen Rückraumspieler verpflichten konnten, der uns mehr Flexibilität verleihen wird. Er ist spielstark und verfügt über eine gutes Auge für seine Nebenleute“, gibt Teammanager Alexander Schmitt zu Protokoll.

Zu seinem Wechsel äußert sich Vujovic mit großem Optimismus: „Ich freue mich, dass ich ab der nächsten Saison ein Dansenberg-Spieler sein werde. Mir gefällt das vom Dansenberg-Management vorgestellte Projekt und ich habe mich entschieden, diesem Projekt beizutreten und mit meinem neuen Team um die Tabellenspitze zu kämpfen. Nachdem ich meine zukünftige Mannschaft beobachtet und gegen sie gespielt habe, weiß ich, dass wir viele gute Spieler haben, mit denen wir dieses Ziel erreichen können. Ich kann ohne Zweifel sagen, dass ich bereit bin für die neue Aufgabe.“