Im Nachholspiel der Dritten Handball-Bundesliga empfängt der TuS Dansenberg am Mittwoch (20 Uhr) die vom Abstieg bedrohte HG Oftersheim/Schwetzingen. Ein Sieg ist Pflicht, wenn man die Minimalchance auf den Einzug in die Aufstiegsrunde wahren will.

Rein theoretisch ist für die Schwarz-Weißen (25:13 Punkte) noch alles drin. Der Rückstand auf die SG Leutershausen (29:13) beträgt vier Punkte. Die Rechnung ist einfach: Dansenberg muss aus