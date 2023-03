Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

40 Minuten lang hat das abstiegsgefährdete Perspektivteam des TuS Dansenberg seine Sache in der Oberliga gegen Mülheim-Urmitz gut gemacht. Doch dann fehlte es an guten Nerven und an Erfahrung, um zumindest einen wichtigen Punkt zu sichern. Es gibt dennoch Hoffnung.

Der TuS Dansenberg II taumelt in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter dem Abstieg entgegen. Die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou zog am Sonntag im Heimspiel gegen HB Mülheim-Urmitz