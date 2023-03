Der vom Abstieg bedrohte Handball-Oberligist TuS Dansenberg II war am Samstag gegen den Tabellenzweiten SF Budenheim im zweiten Durchgang chancenlos. Die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou musste sich in eigener Halle mit 26:34 (14:17) geschlagen geben und ist nun Vorletzter.

„Die Jungs haben vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren immer dran und lagen zur Pause nur mit drei Toren zurück. Das war eine sehr starke Leistung. Leider hatten wir ein paar Fehlwürfe zu viel“, urteilte Co-Trainer Patrick Schulze. Sein Team steigerte sich im Vergleich zur deutlichen 18:38-Pleite im Hinspiel in allen Belangen. Der TuS II zeigte sich von dem frühen Fünf-Tore-Rückstand (2:7/12.) unbeeindruckt und kämpfte sich über 5:8 auf 9:11 (21.) heran. Budenheim baute dies Führung mit einem 3:1-Lauf zum 14:10 (24.) rasch wieder aus, schaffte es jedoch nicht, sich bis zur Pause weiter abzusetzen.

Durch eine Umstellung in der Abwehr gelang es den Gästen, ihrem Gegner den Zahn zu ziehen. „Damit sind wir in den ersten zehn Minuten nach der Pause überhaupt nicht klargekommen, das hat uns das Genick gebrochen“, räumte Schulze ein. Dansenberg tat sich gegen die nun sehr viel offensiver ausgerichtete Abwehr des Tabellenzweiten äußerst schwer und brachte innerhalb von 15 Minuten nur drei Tore zustande. Budenheim lag zu diesem Zeitpunkt mit 26:17 (45.) in Front. Die Rheinhessen hatten Ball und Gegner fest im Griff und bauten ihre Führung phasenweise auf elf Tore (30:19/51.) aus.

Letztes Spiel vor der Osterpause – Auswärts beim Meister

„Budenheim hat jeden Fehler eiskalt bestraft. Wir haben unser Spiel dennoch so gut wie möglich durchgezogen. Dass wir nichts geholt haben, ist kein Beinbruch“, sagte Schulze. Auch im anstehenden Spiel beim designierten Meister TV Homburg, geht es in erster Linie darum, sich im letzten Spiel vor der Osterpause so gut wie möglich zu präsentieren. Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sollte man dort nicht einplanen.

Neben dem sechsfachen Torschützen Steffen Kiefer stach gegen Budenheim vor allem Nachwuchsspieler Ben Kölsch hervor, der zwei seiner insgesamt sechs Treffer per Siebenmeter erzielte. Gut möglich, dass er in der nächsten Saison häufiger eine Klasse höher zum Einsatz kommen wird. Noch sind Kölschs Dienste, der bereits mehrfach im Kader der Drittliga-Mannschaft stand, aber vor allem in der Oberliga gefordert. „Natürlich wollen wir, dass unsere Perspektivmannschaft die Klasse hält“, betonte Dansenbergs Teammanager Alexander Schmitt. Für die Mission Klassenerhalt stellte er Abstellungen aus der ersten Mannschaft in Aussicht.