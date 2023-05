Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg II startet am Sonntag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die HSG Völklingen in die Rückrunde der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nach zwei Niederlagen in Folge will die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter in eigener Halle wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Während der 31:27-Erfolg im Hinspiel noch in die Kategorie Überraschungssieg fiel, gehen die Schwarz-Weißen trotz der jüngsten Rückschläge diesmal als klarer Favorit