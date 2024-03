Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Heimsiegen in Folge will das Drittligateam des TuS Dansenberg jetzt auch in der Ferne nachlegen. Im Pfalzderby beim Tabellenletzten TSG Haßloch ist ein Sieg Plicht.

Die Emotionen sind zurück – so fasste ein euphorisierter Anhänger des TuS Dansenberg die letzten Wochen zusammen. Der Trainerwechsel scheint den gewünschten Effekt zu haben, ein Ruck ging