Gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt kassiert der TuS Dansenberg die sechste Auswärtsniederlage in Folge. In Sachen Klassenverbleib gibt es aber eine gute Nachricht.

Der TuS Dansenberg wird seine Auswärtsschwäche nicht los. Bei der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt unterlagen die Schwarz-Weißen in der Regionalliga Südwest am Samstag mit 37:41 (14:19). Es war die sechste Auswärtsniederlage in Folge – der letzte Auswärtssieg datiert von Ende Oktober 2025 in Mülheim. Durch die Niederlage rutscht der TuS auf Tabellenplatz zehn in Richtung Abstiegszone ab.

Offensiv zeigte sich Dansenberg erneut konkurrenzfähig – 37 Treffer sprechen eine deutliche Sprache. Doch defensiv fehlte über weite Strecken die notwendige Stabilität, um auswärts etwas Zählbares mitzunehmen. Wie schon in den vergangenen Auswärtsspielen geriet der TuS früh ins Hintertreffen. Dudenhofen nutzte Dansenberger Abstimmungsprobleme konsequent aus und setzte sich schnell ab. Zwei frühe Zeitstrafen erschwerten die Anfangsphase zusätzlich. Beim 1:6 (6.) zog der TuS die erste Auszeit. In der Folge stabilisierte sich das Angriffsspiel. Über Außen und den Kreis fand Dansenberg Lösungen, kam zwischenzeitlich näher heran. Doch defensiv blieb der Zugriff unzureichend. Zur Halbzeit stand ein 14:19-Rückstand – eine schwere Hypothek für den zweiten Durchgang.

TuS Dansenberg mit mehr Risiko

Nach der Pause erhöhte der TuS Dansenberg das Tempo und versuchte, über mehr Risiko Druck aufzubauen. Phasenweise gelang das. Der Rückstand schmolz, die Partie blieb offen. Doch immer wenn Dansenberg in Schlagdistanz kam, konterte die HSG eiskalt. In der Schlussphase warf der TuS noch einmal alles nach vorne. Marco Holstein verkürzte mit seinem siebten Treffer des Tages auf 33:36 (55.), doch Dudenhofen behielt die Nerven und machte in den letzten Minuten alles klar.

Die beste Nachricht aus Dansenberger Sicht kam an diesem Wochenende allerdings aus der Dritten Bundesliga Südwest. Dort gewann das HLZ Friesenheim-Hochdorf II das Kellerduell bei den Bergischen Panthern mit 35:34. Dieser Erfolg ist für den TuS von großer Bedeutung. Hält Friesenheim die Klasse, würde es in der Regionalliga Südwest bei drei Absteigern bleiben. Der Vorsprung des TuS auf den ersten Abstiegsplatz beträgt in diesem Szenario aktuell beruhigende acht Punkte. Sollte hingegen Hochdorf doch absteigen, würde sich die Zahl der Absteiger aus der Regionalliga auf vier Teams erhöhen. In diesem Fall läge der Abstand des TuS zum Abstiegsrang momentan nur noch bei einem Punkt – die Situation würde sich dramatisch zuspitzen.

Viele Gegentore, wenig Stabilität

Sportlich bleibt festzuhalten: Der TuS bringt sich auswärts weiterhin selbst in schwierige Situationen. Zu viele Gegentore, zu wenig defensive Stabilität und wieder ein früher Rückstand, dem man dann über 60 Minuten vergeblich hinterherläuft. Tabellarisch jedoch bleibt – Stand jetzt – noch ein solides Polster. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Lage eine Liga höher nicht verschärft, denn mit der TSG Haßloch und dem TV Homburg stehen dort zwei Absteiger aus dem Südwesten so gut wie sicher fest. Der TuS hat sein Schicksal nach wie vor selbst in der Hand und kann den Klassenerhalt in beiden Szenarien aus eigener Kraft erreichen.

Weiter geht es für die Schwarz-Weißen am Samstag (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Mühlheim-Urmitz. Also ausgerechnet gegen die Mannschaft, bei der man den bislang letzten Auswärtssieg holte.