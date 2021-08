Bei der Premiere des Layenberger-Cups bekamen die Zuschauer am Samstag in Dansenberg interessante Spiele zu sehen. Mit drei Siegen wurde der Bundesliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen seiner Favoritenrolle gerecht. Der Gastgeber TuS 04 Dansenberg landete unter dem neuen Coach Kai Christmann auf dem zweiten Platz. Der überraschende Trainerwechsel beim TuS sorgte natürlich für Gesprächsstoff.

Das erste Urteil des neuen Dansenberger Trainers Kai Christmann fiel positiv aus. „Das, was ich heute gesehen habe, war ganz ordentlich und macht auch Mut, diesen Weg fortzusetzen“, sagte der 49-Jährige, der nach sechs Jahren wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist und den TuS in die Zweite Liga führen soll. „Über die Ziele mache ich mir momentan noch keine Gedanken“, bat Christmann zugleich um Verständnis. Erst zwei Einheiten und drei Partien habe er mit der Mannschaft bis zum Wochenende gemeinsam erlebt.

Eine sportliche Herausforderung

Der gebürtige Kaiserslauterer weiß, um die Schwere seiner Aufgabe. „Vier Wochen vor dem Rundenstart eine Mannschaft zu übernehmen ist nicht einfach“, sagte Christmann, dem der Weggang aus Saulheim nicht leicht fiel. „Ich hatte ja fest zugesagt.“ Dass er dennoch nach Dansenberg zurückgekehrt ist, lag daran, dass für ihn die sportliche Herausforderung, aber auch der Reiz, einen Drittligisten zu trainieren, groß war. Aber er wisse und spüre, dass er nach dem „merkwürdigen“ Trainerwechsel im Fokus stehe. Noch kennt er seine Schützlinge nicht so richtig. „Das wird sich aber in den nächsten Wochen noch ändern.“

Moral und Leidenschaft

Dabei bewiesen die Gastgeber gerade gegen den Bundesliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen viel Moral sowie Leidenschaft und mussten sich erst in der letzten Sekunde nach einem Treffer von Eulen-Kapitän Gunnar Dietrich mit 17:18 Toren geschlagen geben. „Ein Unentschieden wäre möglich gewesen“, meinte Kai Christmann, der die Ergebnisse aber nicht überbewerten möchte. „Für mich ist es aktuell die Phase, in der ich erkennen will, wo die Mannschaft steht und wo ich meine Schwerpunkte legen muss.“

Auf Kevin Klier ist Verlass

Im zweiten Spiel des Turniers, in dem mit dem TV Hüttenberg ein ambitionierter Zweitligist auf Dansenberg traf, zeigte die Mannschaft um Routinier Jan Claussen, welch ein Potenzial sie besitzt. Zu keiner Phase gerieten die Westpfälzer, die sich wieder einmal auf einen zuverlässigen Kevin Klier zwischen den Pfosten verlassen konnten, in Rückstand. In prächtiger Form präsentierte sich Eigengewächs Robin Egelhof im rechten Rückraum, der genauso wie Fabian Serwinski auf dem rechten Flügel nicht zu bremsen war. Damit deutete gerade Egelhof an, dass er Neuzugang Nuno Rebelo, dem 30-Jährigen vom VfL Potsdam, nicht so einfach das Feld überlassen will. Für den Portugiesen und für den von der HSG Wetzlar zum TuS gewechselten Torben Waldgenbach war es der erste Auftritt im Dansenberger Trikot.

Munter durchgewechselt

Am Ende, nach einer Spielzeit von zweimal 20 Minuten, behielt die Christmann-Sieben mit 22:16 Toren die Oberhand. Aber der neue Coach war nicht ganz mit dem Auftritt zufrieden. „Da waren mir gerade in der zweiten Hälfte einfach zu viele technische Fehler.“ Und es kam am Ende noch bitterer: Im letzten und dritten Spiel gegen den luxemburgischen Meister und Pokalsieger HB Esch, der zuvor erfolglos war, musste sich Dansenberg überraschend mit 18:20 Toren geschlagen geben. Das wollte Christmann nicht überbewerten, da er munter durchgewechselt und auch vieles ausprobiert habe. „Dafür sind auch solche Spiele da“, meinte er nach der Partie.

Großes Lob vom Eulen-Trainer

Aufgrund des besseren Torverhältnisses landeten die Gastgeber am Ende hinter Turniersieger Eulen Ludwigshafen auf dem zweiten Platz. Großes Lob gab es für die Macher des TuS 04 Dansenberg vom Eulen-Trainer Ceven Klatt. „Es war schön, solch ein Turnier auf die Beine zu stellen und während der Pandemie nicht selbstverständlich“, sagte Klatt. In der Tat verdienten sich Ex-Trainer Marco Sliwa sowie die Eheleute Michael und Nicole Holstein als perfekte Organisatoren der Premiere des Layenberger-Cups sehr viel Lob. Dies bestätigte auch Andreas Lorenz, der Content Manager von der Firma Layenberger Nutrition Group mit Sitz in Rodenbach. „Wir haben einen tollen, engagierten und schnellen Handball gesehen. Aber das Wichtigste war, dass wir mal wieder Sport mit Zuschauern erleben durften“, freute sich Lorenz, der gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Feierabend auch die Siegerehrung der Mannschaften vornahm. Ob diese Form des Vorbereitungsturniers auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird, ließ Feierabend im RHEINPFALZ-Gespräch offen. „Wir werden das sicherlich nach dem Turnier analysieren und danach entscheiden“, wollte sich der Geschäftsführer weder über den Fortbestand des Turniers noch über das weitere Engagement beim TuS 04 Dansenberg äußern.

Der Blick geht nach vorn

Ob die Art und Weise der Trainerentlassung, die auf den Rängen vielfach diskutiert wurde, eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Es war eine persönliche Entscheidung des umtriebigen Teammanagers Alexander Schmitt, der auch dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins angehört und der sich gerade in der Türkei im Urlaub befindet. Es war nicht der Personaltausch, der zu Spekulationen führte, sondern der Zeitpunkt und wie er vollzogen wurde. Per Sprachnachricht und zwei Monate nach Abschluss der Aufstiegsrunde. Das sorgte teilweise für Irritationen. Das ist aber Vergangenheit. Der Blick geht jetzt nach vorne.