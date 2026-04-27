Der Regionalligist besiegt im eigentlich letzten Heimspiel die SF Budenheim mit 30:27. Aber es folgt am Donnerstag noch ein Nachholspiel.

Die Partie gegen die SF Budenheim wäre eigentlich das letzte Heimspiel der Saison gewesen, jedoch empfängt der TuS 04 Dansenberg am Donnerstag noch die HSG Rhein-Nahe-Bingen zum Nachholspiel: „Dennoch haben wir beschlossen, heute unser letztes Heimspiel zu feiern und die Verabschiedungen zu machen“, erklärt TuS-Trainer Patrick Schulze.

Das Trainerduo des TuS Dansenberg, Patrick Schulze und Ivan Vukas, konnte auf eine „super Trainingswoche“ (Schulze) zurückblicken. Nach der schwachen Leistung der Vorwoche analysierte das Team, was es zu verbessern galt, bereitete sich im Training vor und setzte dies super um. „Eine starke Antwort nach dem Spiel gegen die Tiger. Sehr wichtig in der Phase, in der wir momentan stecken, einen Heimsieg gegen ein Topteam wie Budenheim zu holen, großes Lob an die Mannschaft“, betonte Linksaußen Timo Holstein, der mit elf Toren bester Werfer auf dem Platz war, nach dem Sieg gegen den Tabellendritten. Hilfreich war dabei sicherlich auch, dass die Dansenberger befreit aufspielen konnten, da tabellarisch bereits alles entschieden war.

A-Jugendliche glänzen

Kadertechnisch konnten Schulze und Vukas nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Spielmacher Ben Kölsch fehlte. Dass sein Ausfall kaum zu spüren war, verdankte der TuS einer erneut hervorragenden Leistung von A-Jugend-Spieler Louis Lang, der in der laufenden Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Schulze hebt aber auch die beiden anderen A-Jugendlichen, Vincent Uben (sechs Tore) und Theo Poloczek, hervor: „Wir haben heute fast 60 Minuten lang mit zwei A-Jugendlichen im Rückraum gespielt, alle drei haben das super gemacht. Man merkt, das ist unser Weg, das wollen wir. Es ist sehr erfreulich, solche klasse Jungs zu haben.“

Lang selbst betont: „Ich hatte das Glück, immer mehr Einsatzzeiten zu bekommen, das ist enorm hilfreich für die Entwicklung. Herrenhandball ist eine große Umstellung im Vergleich zur Jugend, man muss die Dinge anders angehen und vieles funktioniert auch einfach nicht mehr. Aber über Trainingsleistung und Spielzeit kann man sich in ein Herrenteam integrieren und seine Stärken einbringen.“

Torhüter Michael Hoppe stark in der Schlussphase

Die Gastgeber waren von Anfang an voll da und hielten dem Tabellendritten stand: „Wenn wir so trainieren wie diese Woche und dann auch das Feuer in das Spiel bringen, sieht man, was mit der Mannschaft möglich ist“, betont Lang. Die Partie war die gesamte Zeit auf Augenhöhe. Keines der beiden Teams konnte sich entscheidend absetzen, doch waren es die Hausherren, die mit einem Blitzstart in die zweite Halbzeit durch drei Tore in 75 Sekunden die höchste Zwischenführung erspielen konnten, 18:15 (32.).

In den Schlussminuten avancierte Torhüter Michael Hoppe zum Matchwinner und wurde von den Fans mit „Superkeeper, Superkeeper, hey, hey“ gefeiert. Er zeigte das gesamte Spiel über eine herausragende Leistung mit fast 20 Paraden, darunter drei Siebenmeter, und vernagelte seinen Kasten in den Schlussminuten komplett. So musste er nach dem 25:27 (54.) kein Gegentor mehr hinnehmen und ebnete seiner Mannschaft den Weg zu einem 5:0-Lauf, mit dem sie das Spiel zum 30:27-Sieg drehte. „Es hat heute mal wieder richtig Spaß gemacht als Team“, freute sich Hoppe. „Ich habe mich gut auf die Schützen eingestellt. Irgendwann ist man dann auch im Kopf der Gegner und zieht die Bälle fast magisch an. Die Werfer sehen kaum noch das Tor, nur noch den Torhüter.“

Verabschiedung von „Theo“ Megalooikonomou

Schulze war rundum zufrieden: „Wir haben einfach ein super Spiel gemacht. Wir hatten eine super Spannung, einen tollen Teamgeist, top Stimmung und Energie. Die Jungs wollten unbedingt noch den Sieg holen. Das will die Halle sehen, da müssen wir hin, solche Spiele abzuliefern mit Leidenschaft und Emotion. Dann ist auch die Halle da und es wird für jeden Gegner schwer hier.“

Nach dem Spiel wurde die Mannschaft von den Fans gefeiert, ehe die Verabschiedungen anstanden, allen voran die von Theodoros „Theo“ Megalooikonomou. Der Grieche war zehn Jahre beim TuS aktiv. Zunächst als Spieler, dann als Trainer der zweiten und schließlich auch der ersten Mannschaft. Für Schulze war die Verabschiedung emotional, er war lange Co-Trainer unter Megalooikonomou: „Ich wollte unbedingt nochmal danke sagen, Theo war in den letzten Jahren ein wichtiger Mensch für mich und hat mir auch in meiner Entwicklung als Trainer sehr geholfen. Er hat es verdien, hier so verabschiedet zu werden“, betonte Schulze.