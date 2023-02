Die HG Saarlouis spielte über viele Jahre in der Zweiten Handball-Bundesliga, aus der sie am Ende der Saison 2017/18 abstieg. Eine Klasse höher sieht sich mittelfristig auch der TuS Dansenberg. Das Saar-Pfalz-Derby der Dritten Liga am Samstag (20 Uhr/Layenberger-Sporthalle) ist allerdings kein Spitzenspiel, denn die vorderen Tabellenplätze sind für beide Teams außer Reichweite.

Dass es traditionell um mehr als nur zwei Punkte geht, wenn beide Teams die Klingen kreuzen, ist kein Geheimnis. Das Hinspiel war lange umkämpft, die endgültige Entscheidung zugunsten der Saarländer fiel erst 15 Sekunden vor dem Ende, als Lukas Hüller zum 28:26-Endstand traf. Ein Jahr zuvor behielt Saarlouis an gleicher Stelle mit 27:26 knapp die Oberhand. Obwohl es für beide Mannschaften am letzten Spieltag der Pokalrunde um nichts mehr ging, lieferten sie sich über 60 Minuten einen beherzten Kampf.

Der auf Rang acht notierte TuS Dansenberg (20:22) könnte durch einen Sieg mit seinem oberen Tabellennachbarn Saarlouis (22:20) die Plätze tauschen, wenn dieser mit mehr als zwei Toren Differenz ausfallen sollte. Damit würde sich die Mannschaft von Trainer Thomas Weber der größten Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt entledigen und könnte deutlich entspannter in die restlichen vier Saisonspiele gehen, in denen es ausschließlich gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht. Von den jüngsten acht Spielen konnte nur die Partie gegen den pfälzischen Rivalen TSG Haßloch gewonnen werden, dreimal glückte ein Teilerfolg.

Saarlouis kam zuletzt äußerst wechselhaft daher, kassierte unter anderem zwei nicht eingeplante Niederlagen gegen die beiden Abstiegskandidaten VTV Mundenheim und TV Kirchzell. Auch im jüngsten Heimspiel gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II hatte man sich im Vorfeld mehr als nur einen Punkt erhofft, am Ende wurde das Remis wie ein Sieg gefeiert. Zwei Minuten vor Schluss hatte noch alles auf einen Sieg der Gäste hingedeutet, die zu diesem Zeitpunkt mit 26:23 (58.) komfortabel in Führung zu liegen schienen. Mit einem 3:0-Lauf, darunter der Treffer zum 26:26-Endstand elf Sekunden vor dem Ende, rettete die HSG vor rund 600 Zuschauern zumindest einen Punkt.

Der TuS Dansenberg muss bis zum Ende der Saison auf Jonas Dambach und Torben Waldgenbach verzichten. Während das vorzeitige Saisonaus von Dambach bereits im vergangenen Jahr besiegelt war, musste sich Waldgenbach erst kürzlich einer weiteren Operation unterziehen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Sebastian Bösing. Der Kapitän hat krankheitsbedingt nicht am Abschlusstraining teilgenommen. „Saarlouis wird sicherlich ein paar Zuschauer mitbringen. Ich appelliere an jeden, uns bei diesem wichtigen Spiel zu unterstützen. Wenn wir Kampf, Wille und volle Bereitschaft zeigen, sind wir absolut dazu in der Lage, zwei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt zu holen“, setzt Schmitt auf die Fans als 8. Mann.