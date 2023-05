Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Reitertag, zusätzlich zum mehrtägigen Reitturnier im September, richtet der Reit- und Fahrverein Alsenborn in diesem Jahr aus. Er findet am Sonntag, 18. Juli, auf dem Reitsportgelände an den Neuwiesen am Ortsrand von Alsenborn statt.

Ausgeschrieben sind fünf Prüfungen und zwei Kombinationswettbewerbe. Die Turnierleitung obliegt Maike Kraus und Jürgen Ulrich. Die Parcours werden von Reiner Neuhard gebaut. „Wir